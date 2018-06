Greenway presenteert 'eerste vleesloze burger die toch naar vlees smaakt'

Als eerste speler op de Belgische en zelfs Europese markt verkoopt Greenway vanaf augustus een plantaardige hamburger die toch naar vlees zou smaken - en zelfs lijkt te bloeden. Dat kondigt de restaurantketen aan. 'Het wordt een heel klassieke burger qua ingrediënten', legt oprichter Paul Florizoone uit.

De burger op basis van erwten, aroma's en rode bietensap zou volgens Florizoone weleens de ideale burger kunnen zijn voor vele vegetariërs. 'Er zijn enorm veel vegetariërs die vlees hebben afgezworen omwille van dierenleed, maar de smaak nog steeds wel lekker vinden. De Beyond Burger kan daarbij de ideale compromis zijn. Ik eet zelf ook vegetarisch, maar durf heel af en toe nog te proeven.'

Volledig veganistisch

Naast vegetarisch is de burger van 13.50 euro (slaatje incluis) zelfs volledig veganistisch, vertelt de Greenway-oprichter fier. 'We werken met veganistische mayonaise, een vegan broodje en vegan kaas. Het smaakt dus niet alleen hetzelfde als een normale burger, maar het is ook beter voor het milieu. Bovendien bevat het product geen gluten noch soja.'

Normaal gezien zou de burger al op de Greenway-eetstanden tijdens Tomorrowland in première zijn gegaan, maar de burgers zullen pas halverwege augustus effectief beschikbaar zijn in de restaurantketen.

Florizoone beseft dat niet elke vegetariër zal openstaan voor een dergelijke burger: 'Er zullen altijd mensen zijn die liever voor alternatieven gaan. We proberen bij Greenway dan ook niet alleen vleesvervangers aan te bieden.'

De man is ervan overtuigd dat een grote groep echter wel zal openstaan voor het nieuwe gerecht. 'Als het hetzelfde smaakt en beter is voor het milieu, waarom zou je dan een andere nemen?'