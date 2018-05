Allereerste plantaardige steak ligt volgende week in de winkel

Vivera, een van de grootste Europese producenten van vleesvervangers, heeft de eerste 100 procent plantaardige biefstuk ontwikkeld. De vleesvervanger, ontwikkeld door product developer Robin Haakmat, is gebaseerd op soja en tarwe-eiwit. 'De rest is geheim,' zegt hij in De Telegraaf. De primeur is op 21 mei in de Britse winkelketen Tesco te verkrijgen, terwijl andere landen nog moeten wachten tot de tweede helft van 2018.

Vier mensen werkten anderhalf jaar aan het ontwikkelen en perfectioneren van de plantaardige biefstuk. Eerst en vooral kwam de structuur tot stand, daarna de smaak en sappigheid. 'Het is nauwelijks te onderscheiden van echte biefstuk,' verkondigt commercial manager Gert Jan Gombert in een persbericht van Vivera, en bevestigt ook culinair journalist Felix Wilbrink. 'Het is van groot belang dat we minder vlees eten, zowel voor onze eigen gezondheid, dierenwelzijn en voor onze planeet,' zegt Gombert nog.