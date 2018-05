Greenpeace wil af van charcuterie met kinderidolen

Charcuterie met kinderidolen blijkt even ongezond als andere charcuterie in de supermarkt, aldus Greenpeace. Best niet meer dan één keer per week eten, luidt dan ook het advies van kinderdiëtisten. De organisatie hekelt dan ook de 'branding' van dergelijke producten.