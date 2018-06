Gloednieuwe fabriek moet Europa van papieren rietjes voorzien

De initiatiefnemers achter het project voelden al langer aan dat de toenemende weerstand tegen plastic wegwerpartikelen zoals rietjes een gat in de markt creëerde. Ketens als Costa Coffee en Pizza Express kondigden al plannen aan om plastic rietjes af te schaffen.

'We zagen een enorme kans, en grepen die', zegt Mark Varney, de verkoopsdirecteur van het nieuwe bedrijf Transcend in de Britse krant The Guardian. 'Toen de BBC-documentaire Blue Planet II op de televisie werd uigezonden en de overheid over de gevaren van plastic begon te praten, zagen we de niche in de markt.'

McDonald's

De ondernemers begrepen dat de goedbedoelde plannen van de horecaketens tot een nieuw probleem zouden leiden, namelijk waar ze de papieren alternatieven zouden vinden. 'Nu moet iedereen die uit China importeren, en als je naar de CO2-afdruk daarvan kijkt, dan doet dat de inspanning eigenlijk teniet.'

Transcend tekende vorige week een akkoord met McDonalds om 1361 vestigingen van rietjes te voorzien vanaf september. McDonald's gebruikt in Groot-Britannië alleen al 1,8 miljoen stuks. Volgens Varney lopen er onderhandelingen met verschillende andere ketens. 'Als een gigant als McDonald's eenmaal bekendmaakt dat ze de overstap maken, vermoed ik dat iedereen zal volgen.'