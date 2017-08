'Fipronil is niet de ziekte, maar een symptoom van wat er mis is met onze voedingsindustrie'

Sinds vorige week het nieuws over fipronil in Europa bekend werd, heerst er alarmfase rood over eieren. Een overdreven paniekreactie volgens de voedselagentschappen die onze gezondheid moeten bewaken, een onderdeel van een veel diepgaander probleem volgens Weekend.be-redacteurs Lotte Philipsen en Eva Kestemont.