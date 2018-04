Europa wil landbouwers beter beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken

Supermarkten of andere afnemers die boeren te laat betalen, hun bestellingen op het laatste moment annuleren of contracten eenzijdig aanpassen, zouden in de toekomst beboet kunnen worden. Dat staat alleszins in een nieuwe richtlijn die Europees landbouwcommissaris Phil Hogan donderdag heeft voorgesteld.