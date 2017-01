Dit zijn de beste citytrips voor veganisten

Portland

Niet het meer zuidelijk gelegen San Francisco of Los Angeles, maar wel Portland werd door PETA bestempeld als 'most vegan-friendly city in America'. Het is niet de eerste duurzame prijs die de stad mocht wegkapen, want eerder werd de grootste stad in Oregon ook door Forbes als 'most livable city' bestempeld vanwege de ecologische mindset, uitgebreide voetgangerszones en het duurzame recyclagebeleid. Naast tal van veganistische restaurants en bakkers, kan je er ook slapen in een veganistische bed & breakfast, een bezoek brengen aan een veganistische stripclub of deelnemen aan het veganistisch zomerkamp voor de full experience.

Vtopian Cheese Shop & Deli: meer dan 20 soorten artisanale 'kazen', waar ook overheerlijke panini's en cheesecake mee klaargemaakt worden.

Black Water: In deze metal- en punkbar wordt vegan voedsel gecombineerd met stevige platen en snedige live concerten.

Chennai

Dankzij het hindoeïsme telt Zuid-India als de ultieme bakermat van het vegetarisme, en ook nu nog steeds leeft ongeveer de helft van de populatie er 100% vegetarisch. Ook wat tegenwoordig als 'veganisme' bestempeld wordt, leeft al duizenden jaren in India door het gebruik van kokosmelk in plaats van koemelk (koeien worden er immers als heilig beschouwd). In Chennai hebben ze van veganisme intussen hun handelsmerk gemaakt, en vind je verschillende gastronomische restaurants die de oude traditionele keuken combineren met moderne foodhypes.

The Royal Vega: een decadente plek voor een veganistisch diner van topklasse.

VeganeR: TV-kok en topchef Virgil James is zowat de Sergio Herman van India, en richtte met VeganeR de allereerste 100% veganistische plek in Chennai op.

Chiang Mai

Wie ooit Thailand bezocht, stak daar vast wel eens de typerende khnanom khrok achter de kiezen, een veganistische pannenkoek gemaakt van rijstmeel en kokosmelk. Met meer dan 90 veganvriendelijke etablissementen behaalde de stad een mooie derde plaats op PETA's lijst van steden in Azië, na Taipei (Taiwan) en Singapore. Ook hier gaat het verder dan restaurants alleen: de zelfvoorzienende boerderij Pun Pun bijvoorbeeld profileert zich naast restaurant ook als een leercentrum voor duurzaamheid, natuurbehoud en veganisme dankzij talkrijke workshops en kampen.

Anchan Vegetarian Restaurant: deze lunchplek in het centrum van de stad is in de eerste plaats vegetarisch, maar zal ook vegans bekoren met zijn originele Asian fusion-creaties.

Free Bird Café: Als veganist doe je sowieso al een gunst aan de natuur, maar wie ook de mens wil helpen zit goed bij dit adres: het restaurant is deel van een school waar vluchtelingenkinderen les krijgen, en alle winsten gaan rechtsstreeks naar dit mooie doel.

Edinburgh

Verrassend genoeg was het niet Londen, maar wel Edinburgh dat recentelijk bekroond werd tot most vegan-friendly city in de UK. In 2013 werd deze plaats nog door Glasgow bekleed, wat van Schotland een absolute aanrader maakt voor veganistische en vegetarische vakantiegangers. Hoewel de statige straten van Edinburgh op het eerste gezicht een nogal bourgeois beeld ophangen, biedt de stad al langer een platform voor een sterk groeiende alternatieve scene. Zo vind je naast de verschillende vegan eetgelenheden ook hippiewinkeltjes, underground bars en een bloeiende kunstwereld.

Henderson's of Edinburgh: anders dan de vele hipsterplekken die als paddenstoelen uit de grond schieten, wordt in dit herenhuis al sinds de jaren '60 met veel liefde en zonder dierlijke producten gekookt.

Forest Café: is het een kunstencentrum, feesthal of veggie restaurant? De grenzen van Forest Café kunnen al eens wazig worden, maar de smaken op je bord staan steevast op scherp.

Madrid

Denk aan Spaans voedsel en je ziet in de eerste plaats gigantische hompen jamón, rijkelijke paella en vettige tapas van salami of tortilla. Ook in Madrid vind je om de tien meter een fastfoodketen, alsook verschillende bars waar een buffet van gefrituurd van wegwerpvoedsel à volonté wordt aangeboden. Gelukkig kwam de laatste jaren een heuse tegenbeweging op gang, en is de veggiecultuur er nu echt booming.

Vega: Het aloude tapasconcept in een veganistisch jasje gestoken.

Viva Burger: Een veganistisch driegangenmenu voor amper zes euro, oftewel weeral eens bewezen dat het nergens voor nodig is bij MacDonalds te belanden voor een goedkope maaltijd.

Warsaw

Koploper Berlijn wordt voorlopig niet van de troon gestoten, maar wel op de hielen gezeten door Warsaw als beste stad voor veganisten op het Europese vasteland volgens de website HappyCow. Warsaw telde sowieso al als onderschatte plek voor citytrippers, ondanks de imposante gebouwen en kosmopolitische sfeer. In totaal telt de stad meer dan 30 volledig veganistische plekken, en 92 restaurants waar de kaart veganvriendelijk is.

Youmiko Vegan Sushi: verliefd op sushi, maar medelijden met die overbeviste zalmpjes en tonijnen? Deze 100% plantaardige sushi eet je zonder schuldgevoel.

Astanga Cafe: een plek voor gevorderden, want hier bestaat de keuken enkel uit gerechten volgens het raw vegan-principe. Je kan er ook yoga doen.

Toronto

Ook in Toronto is veganisme niet zomaar een manier van eten, maar een volledige levensstijl. Om te bewijzen dat zo goed als elke vorm van vlees door een veganistische variant vervangen kan worden, bestaat er onder andere een vleesloze slager en een vegan wijnbar. Daarnaast worden er jaarlijks het festival Veggielicious georganiseerd, alsook het Veg Food Fest, het grootste vegan festival van het Amerikaanse continent.

Urban Herbivore: dat een vegan sandwich zoveel meer kan zijn dan een broodje hummus, ontdek je in deze broodjesbar.

Hot Beans: melkvrije donuts, vegan burrito's en volledig afbreekbare verpakking: voor alles bestaat een duurzaam alternatief, luidt de filosofie van Hot Beans.

Brighton

Brighton is een stadje geleden in Zuid-Engeland, dat door de Britten ook wel eens 'Londen aan zee' genoemd wordt. Net zoals in de hoofdstad is de stad rijk aan de meest uiteenlopende subculturen en dito bars en restaurants. Geen grote verrassing dus dat ook veganisme er een stevige voet aan de grond heeft, een beweging die jaarlijks gevierd worden tijdens het Brighton Vegfest.

Purezza: Pizza, het is en blijft één der grootste menselijke zwaktes. Gelukkig zijn de pizza's van Purezza niet zomaar comfort food, dankzij het glutenvrije, caloriearme en 100% veganistische recept.

Beelzebab at Hope & Ruin Pub: de coolste pub van Brighton, waar ook simpele snacks zoals kebab een veganistisch broertje hebben.