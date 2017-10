Belgische quinoa in supermarktrekken

Quinoa wordt al eeuwenlang geteeld in Zuid-Amerika, en sinds enkele jaren lopen er proefprojecten in België. Die bleken succesvol: Boni Selection, het huismerk van Colruyt Group, biedt vanaf 2 oktober als eerste quinoa aan die geteeld werd door Belgische boeren.

De Zuid-Amerikaanse plant werd zo gekruist dat er rassen ontstonden die kunnen groeien in onze klimaatomstandigheden. Zo groeit het in temperaturen tussen -4 en 35 C°. Daarenboven heeft quinoa slechts weinig bemesting en water nodig en groeit het zelfs op zilte bodems. Hierdoor kan het aangeplant worden in verschillende contexten, wat dit gewas resistent maakt tegen de nadelige effecten van de klimaatsverandering.

'Voedsel van de toekomst'

Doordat het een ander ras betreft, zal de Belgische quinoa lichtjes verschillen van wat geroutineerde eters gewoon zijn: net als andere Europese variëteiten zal de Boni-quinoa iets minder bitter smaken. Dat komt omdat rond de quinoakorrels geen bitter laagje van saponine zit.

Quinoa kan als alternatief worden gebruikt voor rijst, couscous, pasta of aardappelen. Het is zowel warm als koud lekker en makkelijk te combineren met verschillende smaken.

Richtprijs: 4,29 euro / 500 g