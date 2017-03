Belgian craft beers: deze jonge brouwers dagen de traditie uit

1. Hedonis Ambachtsbier is een zo genaamde gypsy-brouwerij. Oprichters Janos en Leopold bedenken de recepten, en huren vervolgens een brouwerij om het bier te brouwen. Hun gamma is beperkt maar de moeite. In de aanbieding: een rokerige stout 'Excuse me while I kiss my stout', een bittere pale ale 'Ouwen Duiker' en een romige saison 'Suzanne'.





2. De heren achter Brouwerij 't Verzet leerden de knepen van het vak in klassieke bierhuizen in België. Een van hun bekende bieren is Oud Bruin, een zuur bruin bier, dat een interpretatie is van een traditionele bierstijl uit hun thuisstreek (Zuid-West-Vlaanderen).





3. Cabardouche zijn vier mannen en één vrouw die samen bier brouwen met ronkende namen als Stout Mokke, Rosse Voenk en Blonde Stoot. Ze experi-menteren weleens met traditionele bierstijlen. Zo is hun laatste brouwsel, Escorte Deluxe, een variant op een Duits zilt bier (Gose) met duindoorn en koriander.





4. 2500 crowdfunders maakten de oprichting van het Brussels Beer Project mogelijk. Zij krijgen elk jaar, voor de rest van hun leven, twaalf bieren van deze brouwerij. Naast een aantal klassiekers brouwt Brussels Beer Project ontelbaar veel tijdelijke experimenten, die alleen te proeven zijn in de brouwerij in de Dansaertstraat, in hartje Brussel. Als je er gaat pintelieren, kun je mee beslissen welk van de 30 nieuwe bieren per jaar wordt opgenomen in de vaste collectie.