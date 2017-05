'Mijn uiterlijk voorkomen bepaalt in geen opzicht mijn geslacht of geaardheid'

Laat mij meteen met de deur in huis vallen: gender is such a drag! Enkele dagen terug pende ik een blogpost over hoe je je als vrouw, man of niet-binair persoon voelt, wil kleden, gedragen en voorkomen - ongeacht je geslacht of geaardheid: het ene gaat over hoe je je persoonlijk identificeert, het andere gaat over met wie je in bed wil duiken. Hier trek ik alle registers open en heb ik het ook over mijn geaardheid en hoe die termen los van elkaar staan, maar ze nog elke dag foutief gebruikt worden.

Tomboy

Al van kleins af aan ben ik een 'tomboy', ietwat jongensachtig. Opgroeien in een klas met enkel jongens zit daar misschien voor iets tussen, maar nog meer is dat gewoon wie ik ben en een keuze waar ik elke dag opnieuw voor kies. Ik draag bijna dagelijks make-up, maar evengoed draag ik diezelfde dag een baggy jeans en mannenhemd tot boven toegeknoopt. En terwijl ik jarenlang een haat-liefdeverhouding had met jurkjes en rokjes, zijn ze nu een vast begrip in mijn garderobe. Ik ben na jaren van wel-niet scheren officieel geen fan van 'scheren omdat het vrouwelijk is'. Maar als ik het toch doe, is dat uit eigenbelang. Geen van al het bovenstaande is uitgesproken vrouwelijk, maar wat is vrouwelijk en wat is mannelijk?

Niet-binair

Ik hou van mijn borsten. Ik hou ervan om mij te 'kleden als een vrouw'. En ik hou er ook van om mij te 'kleden als een man'. Dat geeft niemand het recht om mij te bestempelen als lesbisch of hetero. Geslacht en geaardheid zijn, zoals ik al zei, twee totaal verschillende begrippen. Wil je het juist doen, noem me dan niet-binair. Meer specifiek: niet-binair met vrouwelijke voorkeur.

Het toeval wil dat ik zowel op mannen als op vrouwen val. Hoewel ik bijna uitsluitend date - en dus ook het bed deel - met mannen, zijn het keer op keer vrouwen waar ik hard voor val, een crush op heb of over fantaseer. Voor jullie gaan denken 'oh een heterovrouw die teveel naar Katy Perry's I kissed a girl heeft geluisterd': ik identificeer mijzelf wel degelijk als biseksueel. Maar het lijken toch steeds mannen te zijn die op het juiste moment mijn pad kruisen.

Om een lang verhaal kort te maken: ik ben geboren met vrouwelijke geslachtsorganen en ontwikkelde bijhorende borsten, ik omarm ze met heel mijn zijn, maar ze definiëren niet mijn denkende zelf. Als niet-binair individu voel ik me ook nog eens seksueel aangetrokken tot zowel mannen als vrouwen en die individuen kunnen en mogen zich gerust ook identificeren als niet-binair.

Persoonlijke voorkeur

Sommige dagen draag ik make-up en kleed ik me op en top vrouwelijk, andere dagen loop ik er heel androgyn bij of lijkt het alsof ik een figurant ben uit The Hunger Games. Maar dit is het belangrijkste: ik ben Naomi. En mijn uiterlijk voorkomen bepaalt in geen opzicht mijn geslacht of geaardheid. Het is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Zoals de ene dag trek hebben in frietjes en de andere dag in spaghetti.

Dus scheer je kaal, draag hakken, koop een kostuum, stift je lippen, draag een das, lak je nagels, draag boxershorts, scheer je benen, neem een koersfiets, groei okselhaar, verf je haren, doe aan krachttraining, smeer dagcrème, epileer je wenkbrauwen... Omdat je dat mooi vindt en omdat je je er goed bij voelt. Maar niet omdat de maatschappij zegt dat het je geslacht of geaardheid kracht bij zet.

Foto: Frederic Paulussen