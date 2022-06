Surfen, wijngaarden, rondvaarten en een BBQ boat: beleef onvergetelijke momenten in de Libournais!

De Libournais wordt geroemd om zijn wijngaarden, groene landschappen, terroir en authentieke dorpen. Hier zijn tradities nog springlevend! Maar laat je niet misleiden door die eerste indruk … Deze bestemming verrast ook met unieke activiteiten. Fietsen op het water, een rit in een oude trein of een barbecue in een dobberende donut? De Libournais verwelkomt je voor een authentieke en tegelijk ongewone gezinsvakantie. Laat het avontuur maar beginnen!

Vergaap je aan eindeloze wijngaarden, stap op de fiets voor een tocht door de betoverende natuur, geniet van een adembenemend uitzicht vanaf een cruiseschip of leer surfen in een uitzonderlijke setting. Als zomerprogramma kan dit tellen! Trek naar de prachtige wijnstreek Libournais, ten noordoosten van Bordeaux. Hier wachten je prachtige tochtjes met het gezin, onvergetelijke ervaringen en unieke activiteiten.

©Jean-Michel Le Saux

7 dingen die je zeker moet doen in de Libournais

1. De Vélorail de Guîtres

Een leuke activiteit om de beentjes te strekken! Zet je kuiten aan het werk terwijl je met een velorail 8 kilometer over de sporen aflegt (16 kilometer heen en terug). Je ontdekt het groene hart van de streek, met dichte bossen en open plekken vol bloemen. De landschappen zijn zo betoverend dat je haast zou vergeten te trappen! Bewonder je liever het uitzicht? Neem dan een pauze op de achterbank van je draisine.

13 avenue de la Gare, 33230 Guîtres, info via toerisme-libournais.com

2. Waterbiken aan de Moulin de Porchères

©Jean-Michel Le Saux

Fiets je graag? Ontdek deze streek eens van een andere kant, trappend op het water! Stap op de fiets die is bevestigd op vlotters en fiets de rivier Isle af, door een ongerept natuurgebied dat op de lijst van Natura 2000 staat. Het hele gezin zal genieten van deze bijzondere, grappige activiteit in de volle natuur (opgelet: deelnemers moeten minstens 1,40 meter groot zijn). Bang om te kapseizen? Maak je geen zorgen. Deze grote waterfietsen zijn superveilig en kunnen niet omkantelen. Het enige dat je riskeert, zijn wat spatten. Maar die zijn zo weer droog! Breng na dit ‘bosbad’ een bezoekje aan de Moulin de Porchères, een molen uit de 19de eeuw.

1679 Route de l’Entre Deux Mers, 33660 Porchères, info via toerisme-libournais.com

3. Barbecueboot

©Jean-Michel Le Saux

Niets zo leuk als een tochtje op het water afsluiten met een heerlijke barbecue. En dat kan bij de Moulin de Porchères! Stap in je donutvormige boot – met plaats voor tien personen – en dobber over de rivier Isle, door een ongelooflijk vredige, groene omgeving. Het gedroomde moment om een toost uit te brengen met je familie of vrienden! En geen paniek: je moet je maaltijd niet zelf vangen. Het team van de Moulin de Porchères bezorgt je aperitiefplankjes, groenten en vlees om te bakken op de kleine grill in het midden van de boot. Het enige wat jij moet doen, is voorkomen dat al dat lekkers verbrandt omdat je bent afgeleid door de prachtige natuur!

1679 Route de l’Entre Deux Mers, 33660 Porchères, info via toerisme-libournais.com

4. Rondvaarten op de Dordogne

©Jean-Michel Le Saux

Zin om de Libournais op een meer klassieke (en minder vermoeiende) manier te verkennen? Maak een rondvaart van twee uur op de Dordogne. Je vertrekt vanuit de haven van Libourne en vaart naar het prestigieuze Château de Vayres. Onderweg vertelt een ervaren gids met een vleugje humor enkele anekdotes over de streek en haar wonderen. Deze gemoedelijke boottocht gaat gepaard met een heerlijk glas wijn (kinderen krijgen limonade). Lekkerbekken kunnen kiezen voor een rondvaart met picknick of aperitief.

Vertrek: 16 Quai Souchet, 33500 Libourne, info via toerisme-libournais.com

5. Surfen op de Dordogne

©Jean-Michel Le Saux

Wedden dat je de titel twee keer hebt moeten lezen? Maar wees gerust, je kunt echt surfen op de Dordogne! Een zeldzaam natuurfenomeen maakt dit mogelijk: de getijdegolf. Deze ‘golven’ ontstaan wanneer twee tegengestelde krachten op elkaar inwerken: de opkomende getijden van de oceaan en de stuwkracht van de rivier. Dit is een paradijs voor surfers en liefhebbers van watersport (stand-up paddle, kanoën). Het natuurverschijnsel doet zich twee keer per dag voor. Je hebt de meeste kans om het te zien als je in de voormiddag, tussen juni en oktober, naar de haven van Saint-Pardon in Vayres gaat.

info via tourisme-libournais.com

6. Wakeboard

©Jean-Michel Le Saux

Dol op watersport? Dan moet je zeker wakeboard eens proberen! Voortgetrokken door een kabel en aangemoedigd door een team van gediplomeerde experts surf je door het uitgestrekte watergebied van WakePark. Deze activiteit is ook geschikt voor beginners en kinderen. Het team past de snelheid dan aan. Beetje onzeker op een board? Laat je dan comfortabel voortslepen op een grote rubberen band. Hier komen zowel onverschrokken avonturiers als voorzichtige surfers aan hun trekken!

Strand van het Lac des Dagueys, 33500 Libourne, info via tourisme-libournais.com

7. Het toeristentreintje van Guîtres

Dit toeristentreintje neemt je mee naar het tijdperk van de stoomlocomotieven. Je reis begint in het oude station van Guîtres. De rijtuigen uit de jaren 1900 zetten koers naar Marcenais. Een groene, schilderachtige en authentieke route die jong en oud zal bekoren!

13 Av. de la Gare, 33230 Guîtres, info via tourisme-libournais.com

