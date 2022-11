Nu ontdekken: de mooiste hike-tips van wandelfanaat Bartel Van Riet

Advertorial

Het leuke aan wandelen, is dat je het elk seizoen kan doen. Meer nog: dezelfde wandeltocht verandert constant van gedaante, want zowel qua weer als landschap is de natuur onvoorspelbaar. Precies daarom is Bartel Van Riet zo zot van de sport. “Het komt er vooral op aan jezelf te kleden met kwalitatieve, compacte laagjes,” weet hij. “De thermische HEATTECH-lijn van Uniqlo vinkt alle vakjes af en is dan ook eerste keuze bij heel wat doorwinterde hikers.”

DE SLIMME KLEDINGTIPS VAN BARTEL

Welk kledingstuk is volgens jou onmisbaar tijdens een lange wandeltocht?

Bartel Van Riet: “Het weer kan altijd onvoorspelbaar zijn: bereid je dus voor op alle omstandigheden en zorg ervoor dat je jouw kleding goed kent. Multifunctionele stuks die zowel tegen de regen, wind maar ook warmte kunnen zijn voor élke lange hike essentieel. Kies voor items die ademen (zweet is je grootste vijand) maar tegelijkertijd je warmte goed vasthouden. Vergeet ook geen paar reservekousen!”

Wat mag je absoluut niet aantrekken?

Bartel Van Riet: “Heel wat mensen maken de fout om twee kousen over elkaar aan te doen maar dat is geen goed idee. Kies gewoon één goed paar kousen, afgestemd op het soort tocht dat je gaat maken – en zorg ervoor dat ze goed aansluiten in je schoenen.”

Hoe pak je slim en licht?

Bartel Van Riet: “Je vertrekt beter niet op hike met een zware, loden jas – tenzij je een regenweek in Engeland tegemoetgaat, natuurlijk. Goed wandelmateriaal is licht en makkelijk plooibaar zodat het snel in je rugzak past.”

Welk type schoenen raad je aan?

Bartel Van Riet: “Probeer niet de mooiste maar de beste wandelschoenen uit te kiezen. Luister naar wat je voeten te vertellen hebben en laat je goed adviseren in de winkel. Zelf geef ik de voorkeur aan lichtere schoenen die wel stevig genoeg zijn voor het parcours. Als de tocht niet al te zwaar is, vind ik een te stijve zool overbodig. Zo aangenaam om te voelen hoe én waar ik stap.”

Je doet al jaren stevige trektochten. Wat is je vroegste hike-herinnering?

Bartel Van Riet: “Als we met de jeugdbeweging of het gezin gingen wandelen, droeg ik al-tijd een korte broek, weer of geen weer. Verder onmisbaar was onze eigen waterfles, die bungelde met een koordje rond de nek en had een eigen drinkbekertje.”

DE MOOISTE HIKE-TIPS VAN BARTEL

België bulkt van de mooie wandelroutes. Kan je er toch eentje aanduiden als favoriet?

Bartel Van Riet: “Moeilijk! Ik heb een warm gevoel bij de Kempen, waaruit ik afkomstig ben, en ken er de meeste wandelroutes op mijn duimpje. Mijn lievelingsroute hier loopt langs de Nete, van Grobbendonk richting Kasterlee, en is ongelofelijk mooi. Puur natuur! Al ben ik ervan overtuigd dat je in gelijk welke streek een mooi stukje vindt. Heb ik ergens een afspraak, dan maak ik er een gewoonte van om wat vroeger te arriveren zodat ik nog een kleine wandeling kan doen. Zo ontdek je pas echt de pareltjes in het Vlaamse en Waalse landschap.”

Welke tocht, net buiten onze landsgrenzen, raad je iedereen aan?

Bartel Van Riet: “Dan kies ik voor Klein Zwitserland in Luxemburg. De streek bestaat uit een vallei met diepe kloven; als je naar beneden doorwandelt, lijkt het net alsof je in de Zwitserse bergen bent.”

Je deed al heel wat meerdaagse trektochten in het buitenland. Welke is je het meest bijgebleven?

Bartel Van Riet: “Het absolute summum is toch wel Patagonië, de natuur is er werkelijk waanzin. Het gebied ligt in het onderste tipje van de Zuid-Amerikaanse laars en maakt zowel deel uit van Argentinië als van Chili. Je wandelt er van de grootste meren richting de hoogste bergtoppen; best pittig wel!”

Naar waar ging je langste hike ooit en wat waren de grootste moeilijkheden onderweg?

Bartel Van Riet: “Ik trok ooit van Zuid-Noorwegen naar de Noordkaap in putteke winter. Daar moest ik echt rekenen op thermisch ondergoed, warme vestjes en jassen. Het moeilijkste aan die tocht was de struggle tussen het mentale en het fysieke. Je kan altijd wel nog dat beetje verder gaan maar op een gegeven moment komt je hoofd je lichaam tegen. Op zulke momenten wordt de cadans van het wandelen een troost om verder te geraken. Het was een zware expeditie maar het strafste wat ik ooit deed.’

Kwam je ooit in de problemen tijdens een tocht?

Bartel Van Riet: “Eén keer was het toch kantje boordje. Toen ik met een vriend in de Pyreneeën aan het wandelen was, werden we plots verrast door een onweer. We zagen het gelukkig net op tijd aankomen en klommen nooit eerder zo snel richting top. De mensen in onze refuge konden amper geloven dat we pas zo laat arriveerden bij een aangekondigd onweer (die ‘aangekondigd’ hadden we natuurlijk gemist…). Dit is meteen ook een waarschuwing voor iedereen: check op voorhand het weer als je gaat hiken. Het is je grootste vriend maar ook je grootste vijand.”

Deze 5 essentials werden door wandelexpert Bartel Van Riet geselecteerd en uitgetest!

