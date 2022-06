Hou het simpel

Het merk The Ordinary, bekend om hun betaalbare formules op basis van steringrediënten, is nu verkrijgbaar bij Ici Paris XL. De genderneutrale aanpak spreekt zowel jongeren aan als mannen die op zoek zijn naar een eenvoudige routine. Tips van Joseph Basham, directeur wetenschappelijke communicatie bij The Ordinary.

Wat is de meest voorkomende fout die mensen maken bij het kiezen van hun huidverzorging?

“Een vaak voorkomende fout is denken dat een vette huid geen hydratatie nodig heeft. Ja, er kan een teveel aan olie zijn, maar een te agressieve reiniger kan de huid strippen. Daarom raden wij aan te reinigen met een cleanser op oliebasis en af te sluiten met een crème die aminozuren, vetzuren, ceramides en hyaluronzuur bevat om het vochtgehalte van het huidoppervlak op peil te houden.”

Jullie raden aan om laagjes aan te brengen om zo je routine te personaliseren. Kun je daarmee overdrijven?

“Wij adviseren om niet meer dan drie serums of oliën te gebruiken. De volgorde is belangrijk: begin eerst met de waterige textuur, gebruik dan de niet-waterige en vervolgens de oliën. Omdat ze koudgeperst zijn, hebben ze een hoge concentratie actieve bestanddelen zodat je ze gebruikt als een serum in plaats van een crème. Als je voor meerdere serums van dezelfde textuur kiest, breng dan eerst het serum aan dat je grootste probleem aanpakt.”

Zijn er combinaties waarmee je moet opletten?

“Breng geen vitamine C-serum en een niacinamideserum samen aan: die combinatie vermindert de werking van de actieve bestanddelen. In dit geval volstaat het om ’s morgens het ene en ’s avonds het andere te gebruiken. Sommige krachtige ingrediënten kunnen de huid overbelasten als ze over elkaar heen worden gesmeerd, bijvoorbeeld retinoïden en glycolzuur. Aangezien dit nachtproducten zijn, moeten ze om de dag worden afgewisseld.”