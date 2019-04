Van moestuin tot naaldbos: een stukje natuur op het dak van een oude fabriek

Een zwembad, naaldbomen, een moestuin en kippen op het dak van een oude fabriek: wat begon als een grap, groeide uit tot een indrukwekkende daktuin. Een ongetemd stukje natuur in de stad, ontworpen door tuinarchitecten Bart & Pieter.

Achttien jaar geleden stuitte de opdrachtgever op een oud fabriekspand en braakliggend terrein in Borgerhout, Antwerpen. De schaal en de ligging van het gebouw brachten hem op het idee om er een bijzondere groene stek midden in de stad te creëren. Het duurde wel nog even voor hij de tuinarchitecten Bart & Pieter hiervoor in de arm kon nemen. Eerst moest er een nieuwbouw komen. Architect Joachim Walgrave maakte het ontwerp. Opvallend is het buitenzwembad, dat via de leefruimte en de keuken bereikbaar is en aansluit op de rest van de platte daken. 'Dat zwembad is eigenlijk begonnen als een grapje. Maar achteraf gezien ben ik er heel blij mee. Elke dag neem ik een frisse duik', vertelt de bewoner. Het zwembad zorgt voor veel animo. Om de poolparty's , barbecues en playda...