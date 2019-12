Voor velen breekt de gezelligste periode van het jaar aan. Staren in het knisperend haardvuur, winterse wandelingen maken, onder een dekentje kerstfilms kijken en samen tafelen. Maar waar versier je de kersttafel dit jaar mee? En moeten we de winkelstraat trotseren om decoratie op de kop te tikken? Wij testten drie services uit die kerstboxen met tafelversiering leveren.

Kerstbox van Margriet

Tijdens het doelloos scrollen op Instagram valt mijn oog op een aantrekkelijk aangeklede tafel. Leve de moderne technologie die griezelig goed weet waar je naar op zoek bent. Via de tag kom ik op de pagina van Margriet terecht, een Belgische full service evenementenstudio. Dit jaar bieden de vrouwen achter het concept ook een kerstbox aan, waarmee je je feestdis naar een hoger niveau kunt tillen. Het idee is dat je kerstversiering kunt huren in plaats van ieder jaar opnieuw dezelfde versiering gebruiken of nieuw decoratiemateriaal kopen.

De box bestellen werkt als volgt: via mail geef je aan wat je nodig hebt. Je kunt voorbeeldfoto's sturen en beschrijven welke kleuren en stijlen je mooi vindt of waar je de box mee wil combineren. Je gaat de box vervolgens zelf ophalen in Eke, Oostakker of Gentbrugge of - afhankelijk van de inhoud van de box - ontvangt het pakket via de post. De prijzen variëren naargelang de grootte van de box. Ik kies voor de goedkoopste, van vijftig euro. In de briefing via mail stop ik enkele Pinterestbeelden en een beschrijving van mijn idee van een geslaagde kersttafel (groen- en goudtinten, eucalyptus, gedroogde bloemen, geen te extravagante kleurschakeringen). In het aangeleverde pakket vind ik goudkleurig bestek, stoffen servetten en goudkleurige servetringen, kandelaars, kaarsenhouders, kaarsen, tafellopers, kleine kerstballetjes, vaasjes, gedroogde bloemen en eucalyptus.

. © An Denteneer

Aangezien ik zelf momenteel - vermaledijde verbouwingen - niet over een woonkamer beschik, nodig ik mezelf onbeschaamd uit bij een vriendin met een gezellige woonst. Zij vult het pakket aan met glazen, borden, schalen om het eten op te serveren en extra kaarsen en vazen met droogboeketten. Het eindresultaat is erg stijlvol en sluit mooi aan bij de wensen die ik had doorgegeven via mail. Buiten de kerstballen is de versiering eigenlijk vrij neutraal en zou je het ook kunnen gebruiken voor een feestelijke aangelegenheid in een ander seizoen. Persoonlijk vinden mijn tafelgasten en ik het pakket relatief duur en vragen we ons af of we een gelijkaardige tafelschikking niet ook hadden kunnen bekomen door zelf deco-accessoires uit onze interieurs te plukken. Anderzijds bezit vast niet iedereen zoveel kaarsenhouders en droogbloemen als wij. Afhankelijk van over wat je al beschikt, kan het dus een welkome aanvulling zijn of een overbodige luxe.

Voordelen:

Kan aangepast worden aan je eigen smaak, op basis van foto's en een beschrijving

Je kunt op Instagram en op de website al voorbeelden bekijken, zodat je weet waar je aan toe bent

Kwalitatieve accessoires

Nadelen:

Op te halen en terug te brengen in Eke, Oostakker of Gentbrugge of - afhankelijk van de grootte van het pakket - via de post.

Niet goedkoop

Enkele tips of voorbeeldfoto's om de tafel te decoreren hadden handig geweest.

Vanaf 50 euro tot 150 euro of meer, bestel de Kerstbox ten laatste op 13 december. Meer info via Margrietfeesten.be Getest door Lotte Philipsen

De Botanical Brass-box die werd uitgetest. © Table in a box

Table in a box

Een Pintest-proof tafel in amper vijf minuten: dat is het idee achter Table in a box. Bij deze Belgische start-up huur of koop je kant-en-klare tafeldecoratie, waarbij de prijs varieert afhankelijk van het aantal gasten en het gekozen thema. Je bestelt de box op eenvoudige wijze via de site en alles wordt netjes aan huis geleverd. Zowel het bestellen van de box als het uitpakken ervan gaat razendsnel dankzij de bijgesloten handleiding met een helder stappenplan.

De inhoud van de boxen varieert van sober tot kitsch. Zelf opteer ik voor het thema 'Botanicel Brass', oftewel luxueuze tafeldecoratie met natuurelementen. In mijn pakket zit heerlijk geurend mos, zes kaarsenhouders met de bijbehorende kaarsen, stoffen servetten, dennenappels in verschillend formaten en kaneelstokjes voor een speels effect. Glazen, borden, bestek en onderleggers zijn niet inbegrepen in deze box, dus die komen uit mijn eigen, iets minder Pinterst-proof samengestelde tafel. Het geheel oogt opvallend harmonieus: het is compleet ongeloofwaardig dat ik dit als chaotische ziel zonder veel DIY-talent op tafel getoverd heb, maar mijn gasten zijn zonder uitzondering enthousiast. Ik denk niet dat ik al ooit meer complimenten geoogst heb, zelfs niet wanneer ik beken dat dit geen eigen creatie is.

Leuke extra's zijn de Spotify-playlist en de menu's op de website. Een gastvrouw die deze input dankbaar gebruikt, vermijdt inderdaad heel wat organisatiestress dankzij dit concept. Het enige jammere is dat de box naar mijn aanvoelen nog niet honderd procent compleet is. Zo ren ik alsnog last minute naar de winkel om placemats in de 'juiste' kleur te vinden en ook mijn servies past niet helemaal bij de rest van de decoratie. Het zijn wellicht onnozele details, maar als ik 70 euro uitgeef aan decoratie moet het totaalplaatje voor mij volledig kloppen.

Sfeerbeeld van de Botanical Brass-box in mijn eigen living. © Mare Hotterbeekx

Voordelen

Er zijn verschillende thema's en elke box valt ook lichtjes te personaliseren.

Het is razendsnel: in amper vijf minuten ziet je tafel er nagenoeg perfect uit.

De decoratie is herbruikbaar en kwalitatief: de kaarsen blijven 14 uur branden, de stoffen servetten kan je uitwassen.

Nadelen

De box had voor mij nog iets uitgebreider mogen zijn, met ook borden en/of placemats.

Het is vrij prijzig

Het voelt een tikje onpersoonlijk om een concept dat volledig door iemand anders bedacht is gewoon klakkeloos uit te voeren.

Prijzen beginnen vanaf rond de 60 euro voor vier personen. Meer info via de website van Table in a box. Getest door Mare Hotterbeekx

Festi Rent

Dit is vreemde eend in de bijt, want Festi Rent biedt geen samengestelde boxen aan. Toch wilden we het verhuurbedrijf wel opnemen in deze test, omdat het soms handig kan zijn om ook aparte stuks te huren. Heb jij thuis bijvoorbeeld wel mooie borden, maar geen feestelijk bestek? Dan is het een optie om enkel dat te huren. Of is het een extreem vruchtbaar jaar geweest voor jouw familie? Dan komen een extra tafel en stoelen misschien wel van pas.

Om hier een eerlijke vergelijking te maken, huur ik alles wat nodig is voor een gezellige feesttafel. Nu ja; alles wat nodig is én Festi Rent aanbiedt, want het bedrijf blijkt zich nogal te specialiseren in de basis. In het aanbod zitten een aantal moderne zaken, maar de hoofdmoot is het klassieke werk: witte borden, wijnbolletjes en rechttoe rechtaan bestek. Ook qua decoratie is het aanbod nogal mager. De site bevat geen tafellinnen dat de naam waard is en de bloemdecoratie waarvan online sprake blijkt toch niet beschikbaar. Helaas ook niet in het assortiment: seizoensgebonden spullen zoals kerstdecoratie. Ik bestelde borden en bestek voor een voor-, hoofd- en nagerecht, glazen, enkele kandelaars en kaarsen.

Ik verraad het al wat: als je wil bestellen bij Festi Rent, moet je stuk per stuk zelf bestellen. Dat is handig wanneer je maar enkele zaken nodig hebt, maar voor een hele tafel nogal omslachtig. Het blijkt een kunst om via een website waarop niet altijd even goede foto's staan te beslissen welke borden goed bij elkaar horen. De beschrijvingen van de producten zijn bovendien erg beperkt en bevatten regelmatig taalfouten, waardoor ik ook op mijn hoede ben voor de inhoudelijke informatie.

Eenmaal besteld, loopt de rest van het feestmaal wel erg vlot. Festi Rent levert aan huis en komt de hele boel ook weer ophalen. En hier komt een van de mooiste pluspunten van deze verhuurdienst: de hele mikmak mag nog vuil zijn, want Festi Rent doet de afwas zelf. Dat maakt de service vooral handig voor grote etentjes.

Voordelen:

Je bestelt wat je nodig hebt

De afwas wordt voor jou gedaan

Geschikt voor grote groepen

Nadelen:

Geen op voorhand samengestelde collecties

Beperkt aanbod, weinig speciallekes

Weinig gebruiksvriendelijke site