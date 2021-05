Na samenwerkingen met onder meer Christian Wijnants en Muller Van Severen slaat het Antwerpse tapijtenhuis Ashtari Carpets de handen in elkaar met de Parijse illustrator Jeanne Detallante voor een indrukwekkende geweven paradijstuin.

Naar verluidt heeft Knack Weekend een rol gespeeld in deze collab? Jeanne Detallante: 'Dat klopt. Het was Ruth Goossens, hoofdredacteur van Knack Weekend, die ons aan elkaar heeft voorgesteld. Ik had in het verleden al illustraties gemaakt voor het magazine en Ruth wist dat Ashtari vaak samenwerkt met externe ontwerpers.' Wendy Guns, creative director bij Ashtari: 'Het tapijtenhuis bestaat al meer dan vijftig jaar. Terwijl er vroeger vooral klassieke Perzische tapijten verkocht werden, bieden Reza Ashtari en ik vandaag een bijna uitsluitend moderne collectie aan en zijn we in te schakelen voor maatwerk. In het verleden werkten we al samen met ontwerpers als Christian Wijnants, Tim Van Steenbergen en Muller Van Severen, omdat we het inspirerend vinden om de tapijtknoopkunst te mengen met andere ambachten. Toen ik Jeanne en haar werk leerde kennen, was ik gefascineerd door de manier waarop ze alles in beeld brengt.' Deze samenwerking resulteerde in een moderne interpretatie van de Hof van Eden. Wendy: 'Oude Perzische Tabriz-tapijten zijn gigantische tableaus waarop je paradijselijke tuinen ziet vol prachtige bloemen, planten en dieren. Ik wilde daar graag een moderne interpretatie van maken. Het idee zat al lang in mijn hoofd, maar ik had er tot nu nog nooit de juiste uitvoering voor gevonden.' Jeanne: 'Toen Wendy en Reza me zo'n klassiek tapijt toonden, was ik eigenlijk meteen geïnspireerd. Het tapijt was een mix tussen illustratie en patronen, een variatie waar ik zelf vaak mee speel. Ik hou ervan om verschillende uitdagingen aan te gaan, of het nu illustraties zijn voor een magazine, of prints voor accessoires zoals de dessins die ik voor Prada ontwierp. Een tapijt is al helemaal een dankbaar object, want het is bijna een soort kunstwerk.' Hoe vertaal je zo'n kleurrijke illustratie naar een afgewerkt tapijt? Wendy: 'Nadat het ontwerp van Jeanne klaar was, hebben we alle kleurvlakken opgesplitst en zijn we op zoek gegaan naar de juiste uitvoering voor elk kleurvlak. Omdat de tekening erg bombastisch is, besloten we het bij pure schapenwol te houden zodat het zacht en harmonieus bleef qua textuur. In totaal zitten er maar liefst drieëndertig kleuren in verwerkt, wat voor de wevers wel wat werk was om te zetten.' Jeanne: 'Het was fantastisch om te zien hoe het tapijt dankzij de rest van het team tot leven kwam. Als illustrator werk je altijd alleen, dus het was leuk om deel uit te maken van een collectief proces. Ik was erg ontroerd toen ik het eindresultaat zag. Helaas heb ik in mijn appartement de ruimte niet om er een op te hangen. We werken dus nog aan een kleinere versie.' (lacht)