Speels proeven: 3 serviezen die je gerechten naar een hoger niveau tillen

We hebben intussen nagedacht over alles wat met ons eten te maken heeft, maar ons servies en bestek zien er al bij al nog ongeveer hetzelfde uit als pakweg honderd jaar geleden. Jammer, vindt de Frans-Colombiaanse chef en artiest Charles Michel, want die voorwerpen beïnvloeden hoe ons voedsel smaakt, schrijft hij op thisismold.com. De kleur van het bord bepaalt of iets zouter of zoeter smaakt, de grootte van het bord bepaalt hoeveel we eten en het gewicht van een kom in je hand bepaalt hoe snel je er iets uitlepelt. Interessant servies kan ervoor zorgen dat we speelser, sensueler of nieuwsgieriger met ons eten omgaan, stelt hij. Drie voorbeelden.

1. Dining Toys van Roxanne Brennen

Bordjes met aaibare uit-steeksels, likbare kommetjes en lepels waarop je kunt kauwen. 'Als je bord er niet uitziet zoals je van een bord verwacht, word je verplicht om na te denken over wat eten precies is', stelt ze op haar website.

roxannebrennen.com

2. Studio Plates van Constance Guisset voor Moustache

Borden als wolken zo fluffy, met inkepingen en deuken zorgen ze ervoor dat eten midden op je bord leggen geen optie meer is.

constanceguisset.com en moustache.fr

3. Nico Eats/Cooks van Florence Sepúlveda

Als eten spelen wordt, krijg je kinderen misschien zover dat ze ook spruiten, olijven en vis proeven, dacht Sepúlveda. Dus tekende ze tools waarmee kinderen kunnen experimenteren. Uitsnijvormpjes, een shaker, een beker met geurtunnel zodat je kunt ruiken wat erin zit, een caleidoscoop om alles van dichtbij te bekijken of een stamper om te pletten.

florenciasep.com