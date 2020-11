De verwarming op het heetst, de douchekraan open en de juiste soundtrack op de achtergrond. In deze badkamers wil je uren wellnessen.

Voluit voor strak design.In München liet studio Liaigre zich inspireren door Villa Necchi om een familiewoning te creëren waarin geen enkele witte muur te vinden is. De badkamer is er van vloer tot plafond over wanden en douchedeuren volledig bekleed met groene onyx. @liaigre_officialTexturen waar je zintuigen van tintelen.Joris Van Apers ontwierp in Duffel een badkamer van gerecupereerde materialen. De handgemaakte wastafels in keramiek liggen op een plank in notelaar, de vloer is in Yorksteen die wegens de ongewone rode kleur werd afgekeurd. @jorisvanapersstudioHet medicijn tegen donkere gedachten.Voor deze volledig roze douchekamer vertrok Tom Vanhee van de bestaande erker in de gevel van een rijwoning in Brussel. De doorgedreven betegeling versterkt het visueel effect. @ateliertomvanhee