Ook in tijden van corona zal er in tuinen gewerkt worden. Ondernemer in de deeleconomie Lieven D'hont pleit ervoor dat op een duurzame en goedkopere manier te doen, door benodigd materiaal te lenen of huren. 'Nu professionele verhuurbedrijven gesloten zijn, is het tijd om alternatieven uit te proberen.'

In normale tijden is het begin van de lente voor de tuincentra big business. Maar wat als de tuincentra gesloten zijn? We zullen ook nu snoeigereedschap, hakselaars, tuinwalsen, bladblazers en hogedrukreinigers nodig hebben. Gaan we massaal online kopen of is huren bij de buren een beter alternatief? Ik weet alvast waar ik voor kies: huren is voordeliger en milieuvriendelijker. Ik zet alle voordelen op een rij.

Kopen of huren: wat zegt onze portemonnee?

Stel dat je een hakselaar van 1.000 euro hebt gekocht voor je tuin. Je gebruikt dit toestel 3 dagen per jaar met een levensduur van 5 jaar. De kostprijs per jaar is dan 200 euro of 66,66 euro per hakselbeurt. We tellen de opslagruimte, het onderhoud en het verbruik dan nog gemakkelijkheidshalve niet mee. Veel mensen schrikken van de kost per gebruik. Een hakselaar huren, kan via grote verhuurbedrijven. Die richten zich vooral op de professionele markt en ze zijn momenteel gesloten. Stel dat je een hakselaar kunt huren bij je buren voor 30 euro per dag. Dan kom je in dit voorbeeld uit op een gebruikskost van 150 euro per jaar. Je hebt geen onderhoudskosten en ook geen opbergruimte nodig, waardoor huren goedkoper is dan aankopen!

'Huren bij je buren' moet een volwaardig alternatief worden voor kopen, zeker nu

Kopen of huren: wat zegt moeder natuur?

Volgens cijfers van Ovam is de maakindustrie verantwoordelijk voor 60 procent van onze CO2-uitstoot. Die industrie is georganiseerd op een lineair model om grondstoffen tot producten om te zetten en daarmee onze zolders, tuinhuizen en garages vol te steken, tot ze op de afvalberg belanden. Als we de producten die we maar tijdelijk nodig hebben - 80 procent van onze producten gebruiken we minder dan één keer per maand - niet meer kopen, maar op een makkelijke en voordelige manier kunnen huren, dan realiseren we een enorme impact op ons milieu en klimaat. Want als we hakselaars huren, dan zijn er minder hakselaars nodig. Minder hakselaars produceren, betekent minder CO2 uitstoten. Conclusie: beter voor het milieu en het klimaat!

Kopen of huren: wat zeggen de fabrikanten?

Een veelgehoorde kritiek op deze vorm van deeleconomie is dat fabrikanten er geen baat bij hebben, want minder productie levert minder omzet op. Als fabrikanten er echter in slagen om hun producten aan te passen voor langdurig en veelvuldig gebruik, dan kunnen zij concurrentieel blijven en zelf aanbieder worden op deelplatformen. Als de herstelbaarheid, het gebruiksgemak en de transporteerbaarheid verbeteren, dan zal de deelbaarheid van een product verhogen. Hoe 'deelbaarder' een product, hoe competitiever het zal zijn. De totale omzet zal misschien dalen, maar de winstgevendheid van een product zal voor zij die het goed doen veel interessanter zijn. De coronacrisis is op dat vlak een kans om onze economie anders te gaan organiseren.

Huren van producten is vandaag vooral nog een zaak van grote verhuurbedrijven die zich richten op de professionele markt. Voor veel particulieren is dit nog een ver-van-hun-bed-show. Nu deze verhuurbedrijven gesloten zijn, is het tijd om alternatieven uit te proberen. We kunnen aantonen dat het ook voor particulieren voordeliger is en beter voor het milieu en het klimaat. 'Huren bij je buren' moet een volwaardig alternatief worden voor kopen.

Nog deze tips voor 'huren bij je buren' in tijden van corona:

- gebruik bestaande platformen zoals Facebook, Hoplr of Peerby.be,

- maak vooraf goede afspraken (Peerby.be is betalend, maar biedt garanties),

- maak de producten schoon met zeep na elk gebruik,

- houd voldoende afstand bij de overdracht en doe het buiten,

- ben je ziek of heb je symptomen, deel dan niet en volg de richtlijnen.

Lieven D'hont is ondernemer in deeleconomie. Zijn missie is mensen en bedrijven aanzetten tot gedeeld gebruik van producten, als duurzaam alternatief voor overmatige consumptie. Hij is de bezieler van het deelplatform Peerby in ons land. Met 31.000 leden en meer dan 1.000 deelvragen per maand is Peerby dé referentie voor gedeeld gebruik. Ook zet Lieven zijn schouders mee onder projecten zoals het deeldepot voor kinderfietsen 'Opwielekes' en 'Repair&Share' dat repareer- en herstelinitiatieven samenbrengt.

