Sofie Van De Velde brengt haar eerste boek uit. 'Expeditie Kunst' is een handleiding om jong en oud met kunst in contact te brengen. Sofie neemt je mee achter de schermen van haar galerij en geeft tips om een eigen collectie te starten en om verzamelaars verder te inspireren.

De Antwerpse Sofie Van De Velde, bekend als kunstkenner in het programma 'Stukken van mensen', is letterlijk opgegroeid tussen de kunstwerken. Ze kreeg van haar ouders de nodige kennis en passie mee om zelf een galerij op te starten. 'Als kind zag ik dat er te weinig transparantie was in de kunstwereld. Ik heb lang nagedacht wat ik als toegevoegde waarde kon brengen', aldus Sofie. Met 'Expeditie Kunst' wil ze deze wereld volledig opengooien voor het brede publiek zodat iedereen de schoonheid van kunst kan ontdekken.'

Wat wil je graag bereiken met het boek?

'Met mijn boek wil ik misverstanden wegnemen die er zijn rond kunst. Vaak wordt ervan uitgegaan dat kunst duur en onbereikbaar is. Dat is niet per se zo. In mijn galerij heb je bijvoorbeeld de 'Wunderwall'. Dit is een deel in het midden van de galerij waar jonge kunstenaars hun werk tentoonstellen voor prijzen die al starten vanaf honderd euro. Dit is de ideale manier voor beginnende verzamelaars om te ontdekken waar ze van houden. De uitgeverij is zelf naar mij gestapt met het voorstel omdat zij hier kansen in zagen. Een galerij heeft als doel om zo veel mogelijk mensen zich te laten openstellen voor kunst en tonen dat er kunst is voor ieders smaak en budget.'

Heb je het idee dat Belgen hun weg in de kunstwereld niet goed vinden?

'Ik voel me zeker geen Moeder Theresa die de kunstwereld ineens ontvankelijk zal maken, maar voel wel de nood om kunst nog toegankelijker te maken. Ik spreek hier niet enkel overBelgië, maar over heel Europa. Ik ben zelf president van 'The Federation of European Art Galleries Association', een organisatie van 13 landen die ijvert naar een gezonde kunstmarkt, en samen met hen probeer ik de transparantie naar kunst te bevorderen en duidelijkheid te brengen. Ik merk dat er vaak vragen zijn rond de prijszetting van stukken en de spelregels van een galerij. Dit zijn dingen die nog niet vanzelfsprekend zijn. Dit was het vertrekpunt voor het boek.'

Hoe komt het volgens jou dat kunst nog steeds niet helemaal toegankelijk is voor iedereen?

'Kunst heeft de reputatie heel duur te zijn. Dat is dus zeker een grote factor. Andere vooroordelen zijn dat kunst elitair is, dat het niet te begrijpen is of zelfs dat het enkel voor intellectuelen is. Ik wil graag duidelijk maken dat dit niet zo is. Het is niet mijn bedoeling om als architect op te treden en anderen hun huis volledig te gaan inrichten. Ik wil graag mensen aansporen om te kijken naar wat ze zelf mooi vinden en om kunstliefhebbers hun verzameling nog meer diepgang te geven.'

Je hebt zelf een galerij in Antwerpen. Hoe kies je zelf de werken uit?

'Er zijn twee galerijen op een plek: PLUS-ONE Gallery en Galerij Sofie Van De Velde. Dit is een samenwerkingsverband dat wij enkele jaren geleden zijn aangegaan om een breder publiek aan te spreken. In Galerij Sofie Van De Velde hangen er op dit moment werken die starten vanaf enkele duizenden euro's, maar in het midden van de galerij hebben we 'The Wunderwall' met werken van jonge kunstenaars die nog geen galerij hebben. Hier hangen stukken die starten vanaf 100 euro. Dit is een makkelijke manier om met kunst in contact te komen en te ontdekken waar je van houdt.'

Heb je goede raad voor mensen die hun eerste stapjes in de kunstwereld willen zetten?

'Gewoon doen. Stap een galerij binnen en kijk eens rond. De mensen die er aanwezig zijn geven je graag meer toelichting over een stuk. In deze periode wandelt iedereen graag buiten, maar wandel ook eens een galerij binnen. Het is een andere manier om schoonheid te benaderen en je leert er ook mensen kennen. Voor mij is een galerij in de eerste plaats een ontmoetingsplaats, zeker in coronatijden is het een ideale plek om met anderen in contact te komen en een gesprek aan te gaan over kunst. Iedereen is welkom.'

null © Philippe Matthys

