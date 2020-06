Vanuit de filosofie dat een mooie omgeving voor meer geluk zorgt, richtte de Nederlandse Femke Furnée in 2013 het interieurlabel FEST op voor high-enddesign zonder high-endprijzen.

Hoe onderscheiden jullie je van andere meubelmerken? 'Wij zijn een jong team en vallen zo binnen onze eigen doelgroep. Hierdoor weten we heel goed wat onze klant wil. Omdat we weinig ervaring hadden in de meubelbranche dachten we op een heel vernieuwende manier. We zijn altijd op zoek naar manieren om dingen mooier en efficiënter te maken. Zo hebben we in onze winkel in Amsterdam een FEST-cinema gemaakt, waar consumenten hun bank kunnen uittesten. Want wat doen mensen meestal op een bank? Televisiekijken. Via die beleving en service willen we ons onderscheiden. Ons merk moet op alle vlakken kloppen.' Wanneer is een meubelstuk voor jou geslaagd? 'Ik heb niet echt één stijl. Een item moet gewoon goed aanvoelen en indruk maken. Ik moet het prachtig vinden en er blij van worden. Ook hoeft het niet stil te zijn, maar mag het de aandacht trekken. Al moet een bank of stoel bovenal gewoon goed zitten en betaalbaar zijn. Ik vind het belangrijk dat consumenten hun eigen draai kunnen geven aan onze meubelstukken, zodat ze volledig bij hun stijl en identiteit passen.' Nu start je de eerste Belgische winkel. Hoe blik je terug op de voorbije zeven jaar? 'Het is een rollercoaster geweest waaruit ik veel lessen heb getrokken. De allerbelangrijkste? Durf te vertrouwen op je intuïtie. Ik had geen ervaring of economische achtergrond, dus ik ging altijd op mijn gevoel af. Zo lag de keuze om een nieuwe winkel in Antwerpen te openen redelijk voor de hand. Ik hou van de fijne energie die de stad uitstraalt. Het is er rustiger dan in Amsterdam, maar wel met veel gevoel voor kunst, mode en esthetiek.'