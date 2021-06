De OVAM en Vlaanderen Circulair reiken opnieuw de Ecodesign Award uit aan de meest beloftevolle eindwerken die een circulair product of dienst voorstellen. De inschrijvingen lopen nog tot en met 11 juli. Waag je kans.

Ontwerp jij als student een product of een dienst waarmee je de wereld kunt veranderen? Ben je de laatste hand aan het leggen aan je circulair, duurzaam of ecologisch ontwerp als eindwerk of thesis? Dat is goed nieuws. Met je eindwerk maak je kans op de Ecodesign Award 2021: een duurzame smartphone met een netwerk van contacten om je beginnende carrière als productontwerper mee op gang te helpen.

Als je met de prijs aan de haal gaat, hang je straks al aan de lijn met interessante investeerders, inspirerende voorbeelden, invloedrijke beleidsmakers of zelfs je eerste werkgever. Ook kan je met je ontwerp pronken in het Design Museum Gent.

Een jury van experts en professionals reikt prijzen uit in de categorieën 'Problem solving' en 'Everyday life'. In beide categorieën krijgt de winnaar een Fairphone en een contactenlijst om je netwerk mee uit te bouwen.

Vorig jaar wonnen de projecten 'Coffee Pulper' (Problem Solving) en 'Tiërra' (Everyday Life) de hoofdprijs.

Praktisch Je kan tot en met 11 juli 2021 deelnemen aan de Ecodesign Award voor studenten 2021. Deelnemen doe je via het online inschrijvingsformulier. Help de jury een handje met zo duidelijk mogelijke antwoorden. De toekenning van de prijzen gebeurt eind augustus.

Ontwerp jij als student een product of een dienst waarmee je de wereld kunt veranderen? Ben je de laatste hand aan het leggen aan je circulair, duurzaam of ecologisch ontwerp als eindwerk of thesis? Dat is goed nieuws. Met je eindwerk maak je kans op de Ecodesign Award 2021: een duurzame smartphone met een netwerk van contacten om je beginnende carrière als productontwerper mee op gang te helpen. Als je met de prijs aan de haal gaat, hang je straks al aan de lijn met interessante investeerders, inspirerende voorbeelden, invloedrijke beleidsmakers of zelfs je eerste werkgever. Ook kan je met je ontwerp pronken in het Design Museum Gent.Een jury van experts en professionals reikt prijzen uit in de categorieën 'Problem solving' en 'Everyday life'. In beide categorieën krijgt de winnaar een Fairphone en een contactenlijst om je netwerk mee uit te bouwen. Vorig jaar wonnen de projecten 'Coffee Pulper' (Problem Solving) en 'Tiërra' (Everyday Life) de hoofdprijs.