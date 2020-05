De Biënnale Interieur zal niet plaatsvinden komend najaar omwille van de coronacrisis. Uitstel is echter geen afstel: de editie van dit jaar wordt opgeschoven naar 2021. De vijftiende uitreiking van Belgische designer van het jaar gaat wel door in de herfst van 2020.

Door de uitbraak van het Covid-19 virus heeft de organisatie van de interieurbiënnale in Kortrijk beslist om de editie van komend najaar uit te stellen tot het najaar van 2021. De impact van deze crisis is volgens de organisatie te groot om een succesvolle editie te kunnen garanderen. Door het opschuiven naar 2021, verandert de Biënnale van jaar en wisselt het de pare jaren voor de oneven jaartallen.

'De impact van het Coronavirus is enorm voelbaar,' zegt Jo Libeer, CEO van de Biënnale Interieur. 'Er heerst onzekerheid en investeringen worden uitgesteld. Wij moeten als organisatie hierin ook onze verantwoordelijkheid nemen, zowel naar exposanten als naar bezoekers toe. Omdat we het kwaliteitslabel hoog in het vaandel voeren, hebben we dan ook beslist de 27e editie van de Biënnale Interieur met een jaar op te schuiven.'

Vernieuwing

De Biënnale Interieur zette een paar jaar geleden stappen richting een nieuw model. Daar gaat de organisatie nu verder mee aan de slag. 'Als organisatie kennen we de markt door en door. Onze voelsprieten worden gevoed door een team dat dagelijks in contact staat met internationale meubelfabrikanten, toonaangevende ontwerpers en thought leaders. We mogen de signalen dan ook niet negeren en moeten flexibel met de situatie omspringen,' besluit Jo Libeer. 'We kijken hoopvol naar de toekomst en krijgen er een jaar bij om aan een inhoudelijk sterke Biënnale te werken.'

Designprijs

De prijs voor de Belgische designer van het jaar zal in het najaar wel worden uitgereikt, in samenwerking met Knack Weekend en Le Vif Weekend. Het is de vijftiende keer dat er een designer in de bloemetjes wordt gezet.

De Biënnale INTERIEUR 2021 zal plaatsvinden in Kortrijk Xpo van 21 tot en met 25.10.2021.

