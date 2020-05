Van ergonomisch telewerken tot een betere hygiëne: ontwerpers zitten dezer dagen niet stil.

1. Om te delen

De Leuvense 3D-printspecialist Materialise bedacht vorige maand een deuropener die op bestaande klinken past, zodat je deuren kunt openen en sluiten met je onderarm. Het bedrijf maakte het ontwerp gratis beschikbaar op zijn website, waardoor iedereen met een 3D-printer ermee aan de slag kan. In Italië deed ingenieursbureau Issinova hetzelfde met een ventiel voor beademingsapparatuur, zodat gewone burgers de ziekenhuizen konden helpen. Collectieven als Project Open Air en Coronavirus Tech Handbook verenigen ondertussen de designgemeenschap om samen medische instrumenten te ontwikkelen.

...

De Leuvense 3D-printspecialist Materialise bedacht vorige maand een deuropener die op bestaande klinken past, zodat je deuren kunt openen en sluiten met je onderarm. Het bedrijf maakte het ontwerp gratis beschikbaar op zijn website, waardoor iedereen met een 3D-printer ermee aan de slag kan. In Italië deed ingenieursbureau Issinova hetzelfde met een ventiel voor beademingsapparatuur, zodat gewone burgers de ziekenhuizen konden helpen. Collectieven als Project Open Air en Coronavirus Tech Handbook verenigen ondertussen de designgemeenschap om samen medische instrumenten te ontwikkelen. Giovanna Massoni, creatief directeur van de Luikse designtriënnale Reciprocity, verwacht dat de designwereld nog meer een beroep zal doen op open-sourceontwikkeling, het delen van kennis en cocreatie: 'Designers kunnen samen een idee ontwikkelen, het aan lokale vereisten aanpassen en ter plaatste produceren.' Een aanpak waar ook het grote publiek dankzij de gratis gedeelde patronen voor mondmaskers nu mee vertrouwd is. Volgens verkeersinstituut Vias werkte 22 procent van de Belgische werknemers vorig jaar minstens één dag per week thuis. Toch werd ons thuiskantoor de voorbije weken op de proef gesteld, zegt docente ergonomie Leen Van Aken van de Thomas More-hogeschool: 'Het bestaande meubilair om thuis te werken is meestal gericht op integratie in onze leefruimte en multifunctioneel, denk aan uitklapbare tafels en in de wand ingewerkte oplossingen. Dat volstaat als je enkele uren per dag of occasioneel thuiswerkt, maar niet om langdurig te telewerken met de hele familie rondom je. Designers zullen na deze crisis ongetwijfeld meer aandacht hebben voor de ergonomie van het thuiskantoor.' Dat gaat niet alleen over een goede bureaustoel, benadrukt Van Aken, maar ook over ruimtelijkheid, bewegingsvrijheid, de invloed van licht, lucht en geluid en de mate waarin je je kunt concentreren op je werk. 'Tot nu toe was men daar vooral mee bezig in bedrijfskantoren. Nu zullen professionele kantoormeubels en ergonomische oplossingen als geluidsabsorberende plafonds en tussenwanden, luchtmeters en aangepaste werkverlichting versneld doorstromen naar de privésfeer.'Contactloze betalingen, sanitair met sensoren, elektronische handendrogers en zeepdispensers: handsfree technologie omringt ons overal. Nu handhygiëne extra belangrijk is, vinden deze oplossingen versneld ingang. Zo zien fabrikanten van contactloze smartlocks en thermometers de vraag snel toenemen, terwijl luchthavens vingerafdrukscanners vervangen door gezichtsherkenning. Elders rukken zelfreinigende materialen op, van glas, plastic en huistextiel tot zelfreinigend sanitair op snelwegparkings. 'Designers hadden tot dusver maar weinig oog voor hygiëne en gezondheid, maar dat zal veranderen', zegt industrieel designer Quentin de Coster. 'In Californië haalden start-ups onlangs al miljoenen dollars op voor luchtzuiveringstechnologie die virussen zal kunnen detecteren en misschien zelfs neutraliseren.'