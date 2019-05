Artistiek gevouwen handdoekdieren leven vooral in chique hotelkamers. Toch is het niet zo moeilijk om dat kunstje zelf in de vingers te krijgen, zo bewijzen deze zes tutorials.

Een met de hand gevouwen handdoekdier geeft zoveel kinderlijk plezier. Al blijft het gissen naar de oorsprong van de origami-achtige kunst. Volgens Wikipedia zouden de dienstmeiden van Carnival Cruise Lines al in de jaren 70 geplooide dieren achterlaten in de kajuiten van de gasten, waarna het snel werd opgepikt door andere cruisemaatschappijen en luxe resorts. Towel art googelen levert zo'n 8,3 miljoen tutorials op die je leren hoe je handdoeken zelf tot dieren plooit. We selecteerden er een aantal hieronder. Do try this at home!

Een aap uit één badhanddoek en één kleine washanddoek:

Een zwaan uit twee badhanddoeken en twee kleine washanddoeken:

Een pauw uit één badhanddoek en één handdoek:

Een olifant uit één badhanddoek en één handdoek:

Een walvis uit één badhanddoek en één kleine washanddoek:

Voor gevorderden: een eenhoorn uit één badhanddoek en één handdoek: