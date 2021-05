Wanneer je op professionele basis met beauty bezig bent, is je badkamer dan het verlengde van je business? Vier beautyaddicts over hun heiligdom. "Eigenlijk is mijn badkamer soms meer mijn bureau."

De Franse Océane Taquoi (33) verloor haar hart aan Brussel en opende er de natural beauty store Labelchic, waar ze ook meditatieve gezichtsbehandelingen aanbiedt.

'Je prettig voelen in je badkamer, dat is het belangrijkste. Met de kleuren die we hebben aangebracht van de vloer tot het plafond, denk ik dat we daarin zijn geslaagd. Ze brengen je meteen in de juiste stemming. De witgeschilderde plankenvloeren brengen enorm veel licht. Een vriend bracht het watergroen op de muren en het plafond aan met kalkverf, wat voor textuur zorgt. Hij bracht ook de lichtgrijze Mortex-bepleistering aan rond de waterzones. Ik heb lang geaarzeld voor ik koos voor deze zachte, warme tinten. De Mortex is functioneel en praktisch. Dat was ook nodig, met twee kleine kinderen in huis. Aan de structuur hebben we niets veranderd. De centrale kolom, met de wastafels en de spiegels, bleef. Mettertijd zullen we wel de tweede wastafel wegdoen, we gebruiken hem nooit. De buislampen, die te veel aan pashokjes doen denken, wil ik vervangen door zachte lampen zoals in het theater. En een roze wastafel zie ik ook wel zitten. We hebben de badkamer ingericht als een leefruimte. Ik breng er veel tijd alleen door, als ik de producten voor mijn boetiek uittest, maar ook samen met mijn geliefde, die zich dan installeert op de zitbank naast het bad. De badkamer is ook echt een familieruimte: de kinderen gaan in bad als het 'gouden uur' aanbreekt en de zon de kamer in een warme gloed doet baden. De sfeer verandert volgens de momenten van de dag: rustig 's avonds, actief 's morgens, met een douche, een make-upmoment, de kinderen die eraan komen... Er ontbreken nog wat opbergfaciliteiten en een tapijt voor een cosy effect. Maar er zijn al mooie elementen, zoals de stopcontacten in messing. Of de mooie foto die ik nam in Mongolië, boven het bad.' @labelchic_brussels Dennis Van Peel (25) werkt als digital content creator voor verschillende beauty- en parfumlabels, waaronder Estée Lauder, La Mer, Tom Ford en Dior. 'De badkamer is voor mij een heel belangrijke ruimte in huis. Het is de eerste plek waar ik 's ochtends naartoe ga en ik neem er graag de tijd om me rustig te douchen, me aan te kleden en mijn huid te verzorgen. Ik wilde dan ook dat de ruimte er esthetisch zou uitzien. Eind 2019 kocht ik dit appartement in Antwerpen. Aangezien er sinds de jaren zeventig niets in veranderd was, heb ik de ruimtes volledig verbouwd. Onder meer de badkamer was dringend aan vernieuwing toe: er hingen lelijke roze tegels aan de muur, de lavabo's en het ligbad waren oud... Ik deed ideeën op via Pinterest en in de vele hotels waar ik al overnachtte, omdat ik vrij vaak reis voor mijn job. Zo vond ik bijvoorbeeld de badkamers van The Hoxton in Parijs en Londen heel mooi. Klassiek en toch hip, een sfeer die ik zelf in huis wilde creëren. Ik zocht lange, glanzende tegels en heb daarvoor hele toonzalen afgelopen om de juiste soort te vinden. Daarbij kwam ik uit op deze donkergroene, die sober maar tegelijkertijd opvallend zijn en de badkamer een zekere elegantie geven. Het ligbad heb ik ingeruild voor een ruime douche met regenkop. Ik wilde geen typische grijze kranen en koos daarom voor gouden exemplaren die je ook vaak in hotels ziet. Naar het juiste wasmeubel heb ik eveneens een tijdje gezocht, tot een vriend me het Belgische merk Going Objects tipte. Zij maken heel mooie eiken kasten die je ook als badkamermeubel kunt gebruiken. Het was alleen niet helemaal ready to use: in de bovenkant moest ik zelf nog gaten zagen zodat de sifon zou passen. Ik werkte het af met twee marmeren wastafels waarnaast ik mijn beautyproducten kan uitstallen. Ik heb lang niet echt een beautyroutine gehad. Ik deed gewoon gel in mijn haar en ik was klaar. Pas toen ik een drietal jaar geleden met mijn toenmalige vriend ging samenwonen, die meer bezig was met skincare, ben ik me daarin beginnen te verdiepen. Intussen vind ik het de ideale manier om mijn dag mee te starten en af te sluiten.' @dennisvanpeel Op haar webshop Bio'ty Lab verzamelt Anne Poelmans (39) een selectie natuurlijke beautyproducten. 'Toen ons huis acht jaar geleden gerenoveerd werd, was een van mijn vragen aan architect Xavier Donck om zeker voldoende opbergplek voor al mijn beautyproducten te voorzien. Ik denk dat ik in totaal om twee kuub heb gevraagd, waarvan mijn man nog geen twee plankjes in beslag neemt. Ik wilde een soort etalagekast waardoor al mijn producten naast elkaar zouden staan en ik niet in de diepte naar producten zou moeten grabbelen, omdat je die anders nooit gebruikt. Alles moest bovendien afgesloten kunnen worden omdat producten langer houdbaar zijn als je ze in het donker bewaart. Ook daglicht vond ik superbelangrijk. Het is het enige juiste licht om je 's morgens in te maquilleren als je niet met een oranje kop als Donald Trump naar buiten wilt lopen. Boven het bad hebben we daarom een groot raam laten steken en als je de badkamerdeur openzet, valt er ook nog extra daglicht binnen. We hingen er kleine latjes voor, waarvan ik de schaduwen vaak gebruik voor de fotografie voor mijn webshop. Mijn man en ik zijn grote kunstliefhebbers en vonden het onlogisch dat mensen altijd stoppen bij hun badkamer. Waarom zou je die ruimte kaal houden? We integreerden daarom ook kunst in de ruimte, waardoor ze warmer aanvoelt en eigenheid krijgt. Sommige werken geven een knipoog naar de badkamer, zoals een marmeren beeld in de vorm van een Dash-fles, maar het belangrijkste is gewoon dat we een coup de coeur hebben als we het zien. Een badkamer is voor mij niet louter een praktische plek, maar echt een leefruimte. Ik spendeer er wellicht dan ook meer tijd dan de gemiddelde vrouw. Het is mijn moment om even energie op te laden en me-time te nemen. Wanneer ik hier mijn make-up doe, voelt dat echt als een relaxmoment. Ook als ik nieuwe producten test, analyseer ik ze vaak in de badkamer. Wanneer ik in bad zit met een maskertje op, zal ik nooit naar series kijken, maar kan ik uren op zoek gaan naar nieuwe merken en producten. Eigenlijk is mijn badkamer in zekere zin soms meer mijn bureau.' (lacht) @biotylab Gina d'Ansembourg (52) kocht in 2011 het Belgische cosmeticamerk Maison Delbôve over. Ze runt nu het merk waar ze al sinds haar twintigste klant van was. 'Ik hou van 'warme' badkamers. Niet te wit, niet te modern. Vooral de Hollywood Regency-stijl spreekt mij aan: weelderig, uitbundig. Ik heb de neiging om heel wat dingen bij elkaar te brengen: Venetiaanse stoelen, Sputnik-luchters, stores in wilde zijde en altijd bloemen, het liefst uit de tuin. Ik heb ook een zwak voor suites. De badkamer, slaapkamer en dressing vormen één geheel. Daar een harmonie in brengen was essentieel. Mijn decorateur, Gert Voorjans, heeft mij geholpen om alles te doseren. Het vertrekpunt voor de inrichting was de slaapkamer, meer bepaald de honingkleurige gordijnen die er hangen. Na meer dan anderhalf jaar zoeken en verschillende bezoeken aan steengroeven in Italië heb ik eindelijk het bijpassende onyx voor de badkamer gevonden. We hebben gekozen voor platen gezaagd in open boek, want ik hou erg van de tekeningen die je op die manier verkrijgt. Ook het behoud van het ruimtegevoel vond ik belangrijk. De badkamer, die zich in het midden van de suite bevindt, moest mooi aansluiten bij de rest. Daarom alterneert het onyx met het parket en strekt het zich uit als een vloertapijt tussen de badkuip en de wastafels. Mijn badkamer is mijn heiligdom, mijn toevluchtsoord. Ik neem er 's morgens en 's avonds een bad. Dat avondlijke bad, met valeriaan, is voor mij een rustpauze tussen het werk en het familieleven. Ik steek kaarsjes aan en luister naar muziek. De vergrotende spiegels zijn handig om mijn wenkbrauwen bij te werken, maar ik maak me weinig op. Ik besteed wel veel zorg aan mijn huid. Zo heb ik elke avond als ik thuiskom mijn kleine ritueel waarbij ik mij was en mijn gezicht masseer. Het is een moment van reflectie op de voorbije dag. Mijn toverformule.' @delboveskincare Luigi Pistorio (32) is modeblogger en de man achter de succesvolle Instagramaccount Tellement Lui. 'Toen ik mijn appartement voor het eerst bezocht, werd ik verliefd op de blauwe tegels in de badkamer. Het was het enige dat ik bewaarde nadat ik hier introk. Ik was verzot op de retro-uitstraling van de tegels, maar daardoor was ik wel verplicht de badkuip te behouden. Mijn droom van een grote inloopdouche heb ik dus moeten opbergen, maar ik heb het gecompenseerd met een zeer grote douchekop die voor hetzelfde effect moet zorgen. Aangezien er geen raam is, heb ik om het gebrek aan natuurlijk licht te compenseren gekozen voor ledspots en voor witte meubelen en sanitair. Ik wilde het zo neutraal mogelijk houden. Ik koos voor een vierkante wastafel, zo kwam de vorm van de tegels nog een keer terug. Dat grafische aspect zorgt voor een mannelijkere vibe. De grote overzichtelijke lades zorgen ervoor dat ik snel bij mijn producten kan. De badkamer is de plaats waar ik tijd voor mezelf heb, maar het is ook een werkplek wanneer ik cosmetica- en verzorgingsproducten uittest. Er staan hier ook veel parfums op een vierkant dienblad. Het liefst verander ik elke dag van geur, afhankelijk van mijn stemming en de outfit die ik draag. Ik ben een dwangmatige koopjesjager, vooral in alles wat met popcultuur te maken heeft. Ik kan niet wachten tot de rommelmarkten opnieuw mogen doorgaan. Ik heb mijn badkamer ingericht zoals elke kamer in het appartement. De Chanel-poster vond ik op de rommelmarkt. Het skateboard en surfboard zijn op maat gemaakt door een bevriende kunstenaar.' @tellementlui