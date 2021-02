Het Antwerpse stadsbestuur heeft het eerste ontwerp goedgekeurd voor de publieke ruimte in de vernieuwde Slachthuiswijk in het noorden van de stad.

De nieuwe en bestaande delen van de wijk zullen worden verbonden door groene ruimten, stelt de stad. Het gaat onder meer om een horecaplein met speelfontein, een sportplek en een watertuin. De AP Hogeschool krijgt er een plaats voor een 'duurzame hightechcampus'.

De momenteel wat vergeten Slachthuiswijk wordt vanaf eind 2022 in het kader van een stadsvernieuwingsproject omgevormd tot een wijk waar zowel wonen, diensten, recreatie als ondernemen een plaats krijgen. Een opvallende nieuwe aanwezige wordt de AP Hogeschool, die aan het nieuwe Hallenplein tegen 2024 een bijna-energieneutrale (BEN) campus wil bouwen voor 3.500 studenten in voornamelijk STEM-richtingen. Er komt een nieuwe toren en daarnaast hergebruikt de hogeschool enkele bestaande loodsen. De campus wordt 22.000 vierkante meter groot en gaat gepaard met een investering van 77 miljoen euro.

Slachthuiswijk © Belga

Het conceptontwerp voor de 104.000 vierkante meter publieke ruimte in de wijk omvat voorts onder meer een horecaplein onder de bomen met speelfontein dat inzetbaar is voor buurtevenementen, een sportplek, een watertuin en groene woonstraten. 'We zetten in op kwaliteitsvolle publieke ruimte voor jong en oud die we maximaal vergroenen', zegt schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA). 'Het wordt een autoluwe wijk, waarbij een netwerk voor langzaam verkeer de verschillende plekken met elkaar verbindt.'

Slachthuiswijk © Belga

De stad maakte maandag samen met projectontwikkelaars Triple Living en Immobel ook bekend dat de naam Slachthuiswijk behouden blijft, onder meer omdat het slachterijverleden van de buurt nog voortleeft in de vele restaurants die er nog zijn.

