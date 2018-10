Uitzonderlijke rommelmarktvondst uit Frankrijk

Geen Palissy maar Pull!

Dit is een bijzondere rommelmarktvondst. Zoiets tik je eigenlijk nooit op de kop, al zeker niet in Frankrijk waar dit soort keramiek toch ietwat bekend is. Wie een beetje vertrouwd is met oude keramiek kent natuurlijk de bijzondere schalen versierd met vissen en palingen die steeds worden toegeschreven aan een zekere Bernard Palissy. De link is vlug gelegd, eenmaal je deze keramiek gezien hebt. Maar wie was die Palissy waarover zovele verhalen de ronde doen?

Palissy

Kunstenaar Bernard Palissy (1510 - 1590) was zo'n typische renaissancekunstenaar à la Da Vinci. Natuurlijk niet van het zelfde allooi, maar toch iemand die op vele fronten thuis was en zowel actief was als kunstenaar, als schrijver en als wetenschapper. Als kunstenaar maakte hij niet alleen glasramen, maar werd vooral bekend als keramiekkunstenaar. Hij was een autodidact die het pottenbakkersvak zelf leerde en bijgevolg een heel aparte stijl ontwikkelde van erg kleurrijke keramiek versierd met oplegwerk, zoals deze schaal dus. Hij was heel vakkundig en iemand die erg graag experimenteerde. Zijn keramiek werd beroemd, ooit mocht hij zelfs voor niemand minder dan Catharina de Médicis een grotto van keramiek maken voor haar tuin in de Tuileries! Maar Palissy was ook een protestant en belandde daardoor in de gevangenis, in de Bastille, waar hij na twee jaar opsluiting stierf. Zijn keramiek werd alom geprezen en ook later nagebootst, zowel in de 17de eeuw als in de 19de eeuw.

Georges Pull.

In de 19de eeuw herontdekten alle designers, architecten en decorateurs de oude stijlen zoals de gotiek en de renaissance. Op die manier werd ook de keramiek van Bernard Palissy herontdekt. Er werd een forse duit voor neergeteld, wat enkele keramienkunstenaars ertoe aanzette om een gelijkaardige productie op te starten. Onder hen waren ondermeer Jean-Charles Avisseau en Georges Pull actief die tussen 1840 en 1870 Palissykeramiek produceerden. Uw schaal in Palissy-stijl komt dus uit het atelier van Georges Pull (1810 - 1889). Ook zijn keramiek wordt verzameld en gewaardeerd. De waarde van deze schaal ligt rond de 700 euro. Uw rommelmarktvondstje is dus een heus mazzeltje!