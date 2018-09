Heeft misschien op de tafel van Rubens gestaan.

Prachtige schijkandelaar uit de Dijle.

Uit het water wordt wel eens iets interessant opgediept. Zo werd er nogal wat huisraad door onze voorouders weggegooid in slotgrachten van kastelen en in stadsgrachten. Zo kwamen er destijds, toen men in Brugge de Reien heeft uitgebaggerd, flink wat archeologische vondsten tevoorschijn. Van Antwerpse majolica tot sleutels, kruiken, schotels en zelfs kandelaars. Ooit werd ook in Damme zo'n schat gevonden toen de sluis van de Lieve werd uitgediept. En uiteraard kwam er ook veel uit de Dijle. In het Mechelse bezitten tal van verzamelaars prachtige Dijlevondsten. Deze fraaie schijfkandelaar is er een voorbeeld van.

De schijfkandelaar.

Al van in de late middeleeuwen worden er schijnfkandelaars gebruikt. Dat zijn kandelaars met een stam waarrond of waartussen een schijf zit om het vet op te vangen. Ze zijn best handig en bleven daardoor lang in gebruik, tot in het begin van de 18de eeuw. Deze kandelaar is typisch voor de Nederlanden. Dat wil zeggen dat je gelijkaardige exemplaren aantreft van Noord-Frankrijk tot in Friesland. Deze bronzen schijf- of kraagkandelaar stamt uit de laatste jaren van de 16de eeuw en kan dus met wat verbeelding op de schrijf- of tekentafel van Rubens hebben gestaan! Het model bestaat uit twee aan elkaar vastgeklonken delen, de voet met vetvanger en de stam met de jaarsenhouder. U heeft groot gelijk om deze bodemvondst niet op te poetsen, want deze patina wordt gewaardeerd door de verzamelaars en onderstreept ook de ouderdom en authenticiteit van het stuk. De waarde ligt rond de 400 euro.