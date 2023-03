Wat smeren de heren? 10 beautyproducten voor mannen

Mannen gebruiken steeds meer cosmetica, maar vergeten daarbij soms hoe hun huid verschilt van die van vrouwen. Wij schieten hem te hulp met onze selectie van tien gerichte, maar ook genderspecifieke beautyproducten voor mannen.

Van wat je moet opsmeren na het scheren tot de juiste shampoo voor een gezonde haardos: tien beautyproducten voor mannen.

1. Gezichtsreiniger

Scheren kan de huid irriteren. Daarom gebruik je beter een zachte reiniger en spring je liever spaarzaam om met hippe actieve bestanddelen zoals BHA en AHA. Deze universele reiniger op basis van squalaan is geschikt voor alle huidtypes. De vette textuur, die gemakkelijk met water wordt afgespoeld, verwijdert onzuiverheden zonder de huid uit te drogen.

Squalane Cleanser – The Ordinary

2. Verzachten

Na het scheren is het belangrijk om de huid te kalmeren. Voor deze cruciale stap kies je best een merk dat gespecialiseerd is in huidverzorging voor mannen. Clarins heeft onlangs een nieuw complex van actieve plantaardige ingrediënten ontwikkeld, waarbij het kalmerende extract van biologische zwartebessenknoppen wordt gecombineerd met extract van veenreukgras en gymnema, om de huid energie te geven. De aftershavegel met pleistereffect vermindert irritatie en roodheid en hydrateert en matteert de huid. Ook geschikt voor mannen met baard, om het haar te versterken en te verzachten.

Men after shave soothing gel – Clarins

3. Serum

Voor wie vlekken en poriën door een onzuivere huid minder zichtbaar wil maken, een gladdere en betere huidtextuur wil en tegelijk wil profiteren van een antiverouderingswerking, is dit serum op basis van retinol een ideale aanvulling. Begin wel voorzichtig, bijvoorbeeld om de drie dagen, en voer het tempo op als het product goed wordt verdragen. Uiteraard nooit na het scheren en altijd ’s avonds vanwege het lichtgevoelige karakter van retinol. De aanwezigheid van niacinamide vermindert het gevoel van irritatie en hyaluronzuur helpt de huid gehydrateerd te houden, waardoor het soms uitdrogende effect van retinol wordt tegengegaan.

Resurfacing Retinol Serum – CeraVe

4. Exfoliëren

In plaats van de huid dagelijks te scrubben met een lotion met salycilzuur (waardoor je je huid kunt irriteren als die al gevoelig is voor scheren) adviseren specialisten een AHA-fruitzuurpeeling, één keer per week, of zelfs twee keer als hij goed wordt verdragen, op een dag dat je je niet scheert. Het Vinoperfect-masker met glycolzuur van Caudalie verwijdert dode cellen, verfijnt de huidstructuur en egaliseert de teint in slechts tien minuten.

Vinoperfect Glycol Peelingmasker – Caudalie

5. Douchegel

Deze douchegel, gemaakt van 95% natuurlijke ingrediënten, geeft onmiddellijk een fris gevoel dat nog langer aanhoudt als je hem op je huid laat zitten. Vermijd wel je geslachtsdelen. Ideaal voor een oppepper in de ochtend of na het sporten. Wat maakt dit product zo effectief? De combinatie van munt en van ontgiftende geactiveerde houtskool, waarvan bekend is dat het talg absorbeert. De noten van citrus, bergamot en pepermunt revitaliseren lichaam en geest.

Sport Cooling Shower Gel – Rituals

6. Zonnebrandcrème

Als het al niet gemakkelijk is om vrouwen ervan te overtuigen elke dag zonnecrème aan te brengen, dan hebben mannen deze reflex nog minder. Een antwoord hierop zijn de urban zonnecrèmes van de gevestigde waarden (Vichy, Caudalie, Clarins…) of van het Belgische merk Skin by Dings. Hun face primer & moisturizer is een niet-vette vloeistof met een primereffect die de huid gladstrijkt en matteert en tegelijk een optimale bescherming biedt tegen uv A-, uv B- en blauw licht.

First Things First SPF 30 face primer & moisturizer – Skin by Dings

7. Antibacteriële zeep

Door dit verzorgingsproduct, gemaakt door een Belgische apotheker, heb je geen deodorant meer nodig. Het pakt de kern van het probleem aan: de verspreiding van bacteriën onder de oksels door zweten en de aanwezigheid van veel haar. Het werkt heel eenvoudig: de formule op de huid aanbrengen en minstens één minuut laten inwerken. Daarna moet het alleen nog worden geëmulgeerd en onder de douche worden afgespoeld. Na acht dagen zou je zonder deodorant kunnen. Toch nog deo nodig? Kies dan voor een natuurlijke versie die transpiratie niet tegengaat. De scrubversie is geschikt voor zones met sterke beharing en zelfs voor de voeten.

Deo Scrub – Oy

8. Deodorant

Je kunt antitranspiratiemiddelen het best niet dagelijks gebruiken, omdat ze irritatie kunnen veroorzaken. Bestseller van het cleane Amerikaanse merk Malin+Goetz is deze deodorant op basis van natuurlijk eucalyptusextract en citroengras dat geurtjes kan neutraliseren. Hij belooft 24 uur lang werkzaam te zijn. De geur en kleur zijn natuurlijk. Hij maakt geen vlekken op kleding, laat geen resten achter en irriteert de huid niet omdat hij de poriën niet verstopt.

Eucaliptus deodorant – Malin+Goetz

9. Lippenbalsem

Erg vervelend in de koudere maanden zijn droge of gebarsten lippen. Lippenbalsem in een stick is de meest praktische oplossing, maar klassieke producten laten vaak een glanzende finish achter op de lippen en daar houden veel mannen niet van. Verschillende merken bieden matte versies aan, specifiek voor mannen. Zo ook Chanel, dat in het Boy-assortiment een balsem heeft met een fijne, lichte textuur, rijk aan jojobaolie, karitéboter en een antioxidant vitamine E-derivaat. In een ultraklassieke marineverpakking dan nog.

Lippenbalsem Boy – Chanel

10. Shampoo

Minder je haar wassen is een trend. Niet makkelijk voor mannen, die hun haar vaak nat maken tijdens het douchen en liefst twee-in-één producten gebruiken. Zolang je geen probleem hebt waarvoor een dermatoloog nodig is, zoals hoofdhuidirritatie of het begin van alopecia, is het beter om je haar elke dag te wassen met een milde shampoo dan één of twee keer per week met een agressiever product. De Phytoprogenium-shampoo bevat prebiotica die het evenwicht van de hoofdhuid in stand houden. Het is zelfs verkrijgbaar in een ecologischer formaat van 400 ml.

Phytoprogenium shampoo – Phyto