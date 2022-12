Van Yoga Wall tot Pickleball: 5 ongewone sporten om je aan te wagen

Ondersteboven yogaën tegen een muur, drijven op een ijskoud meer of je evenwicht zoeken op een drijvend board? Het kan allemaal. Met deze vijf relatief nieuwe en ongewone sporten kom je helemaal uit je comfortzone.

Yoga Wall

Wat?

Yoga Wall is een vorm van yoga waarbij je zweeft. In letterlijke zin dan, want je hangt wel degelijk met touwen en riemen aan een muur. Klinkt intimiderend, maar dat is het allesbehalve. Dankzij de riemen heb je zelfs nog meer stabiliteit en ondersteuning dan tijdens gewone yoga. En ook de poses die je aanneemt, voelen intenser en effectiever.

Hoe?

Om aan Yoga Wall te doen heb je toegang nodig tot een speciaal ontworpen yogamuur, een pelvic belt – dat is een riem die rond je bekken hangt – en heel wat andere accessoires zoals handgrepen en elastieken. Door de riemen aan de muur te hechten, kun je bepaalde houdingen aannemen om je spieren te stretchen of te trainen. ‘Door aan de Yoga Wall te trainen bouw je aan een actief bewegingsbereik’, vertelt de Canadese Julie Henneberg, yoga coach bij Neshama in Hasselt. ‘Je kunt de weerstand van je banden aanpassen en zo meer ruimte rond de gewrichten creëren.’

Voor wie?

Je hoeft helemaal geen hyperflexibele yogi te zijn om je aan de Yoga Wall te wagen. Ook beginners kunnen er eenvoudige poses proberen, met wat bijstand van een getrainde coach als Julie weliswaar. In haar studio kun je begeleide Yoga Wall lessen volgen. ‘Of dit voor iedereen bedoeld is? Natuurlijk, iedereen kan wel iéts doen op de Yoga Wall. Er zijn bovendien heel wat poses waar je gewoon contact met de grond houdt, dat is iets minder intimiderend. Maar hoe gevorderder je bent, hoe groter je opties uiteraard’, klinkt het.

Waar?

Neshama Yoga – Joris van Oostenrijkstraat 44, Hasselt

Yogalovers – Berthoudersplein 34, Mechelen

Pickleball

Pickleball is in Amerika ontstaan in 1965 toen een paar mannen uit Bainbridhe Island het spel verzonnen voor hun kinderen.

Wat?

Wellicht heb je al een tennis, badminton of pingpong gespeeld: Pickleball is daar een mengelmoes van en wordt weleens omschreven als het nieuwe padel. Deze balsport – oorspronkelijk ontstaan in Amerika – is de hype van het moment. En daar zijn goede redenen voor: de techniek is makkelijk aan te leren en het is helemaal niet belastend voor je spieren.

Hoe?

Hoewel pickleball erg lijkt op tennis, zijn er toch enkele verschillen. Zo is de baan wat kleiner in vergelijking met tennis, de rackets wat kleiner en vierkantiger, de ballen kleiner en van plastic en de regels wat anders. Die concrete spelregels vind je terug op deze website.

Voor wie?

Pickleball wordt weleens omschreven als een sport voor ‘heel het gezin’. Hoewel de sport aanvankelijk populairder was bij de senioren, wint het de laatste jaren aan populariteit bij alle doelgroepen.

Waar?

Pickleball Brussels, 2057 Waversesteenweg 1160 Brussel

Pickleball Antwerp, Brederodestraat 184/29, Antwerpen

Ice Floating

Wat?

Van de Scandinaviërs kunnen we heel wat dingen leren. Een van die dingen is drijven op een bevroren meer om helemaal tot rust te komen. Ice Floating – zo heet deze populaire winteractiviteit – vraagt heel weinig fysieke inspanning, het brengt je eerder in een ‘zen’-staat. Maar in tegenstelling tot ijsberen, waarbij je in openlucht en zonder pak in een vijver zwemt, komt je lichaam bij Ice Floating niet in aanraking met het water.

Hoe?

Om aan Ice Floating te doen heb je een waterdichte pak nodig dat ervoor zal zorgen dat je helemaal droog blijft tijdens het drijven. De druk van het water omhelst je lichaam en zo kom je fysiek en mentaal helemaal tot rust.

Waar?

Aangezien bevroren vijvers niet standaard aanwezig zijn in België, zal je de activiteit enkel kunnen opzoeken in koudere oorden.

Ice Floating in Val Cenis, Franse Alpen

Ice floating in Savoie Mont-Blanc

Ice floating in Rovaniemi in Lapland

Float Fit

Wat?

Floatfit is een Engelse fitnesshype die al een tijdje geleden naar hier is overgewaaid. Wat je je daar precies bij moet voorstellen? Het is een groepsles op water, vaak een gewoon zwembad, waarbij je staat op een drijvend board.

Hoe?

Tijdens een les floatfit is het de bedoeling dat je 30 minuten lang aan uithoudings- en krachtoefeningen doet op een drijvend board, en dat zonder je evenwicht te verliezen. Al maakt het onvoorspelbare water dat wel niet makkelijk. Het doel is dat je gedurende heel de les op je evenwicht moet letten. Zo werk je niet enkel aan je balans, maar ook aan je uithouding, coördinatie en kracht.

Voor wie?

Floatfit is een sport voor zowel beginners en gevorderden. De training wordt ook aangeraden voor zij die knie- of gewrichtsproblemen hebben. De mat is namelijk veel minder belastend dan wanneer je op een harde ondergrond traint.

Waar?

Thermae, Kwekelaarstraat 4, 1785 Merchtem

Zwembad Heuvelkouter, Sportlaan 5, 1770 Liedekerke

Bossaball

Wat?

Bossaball is een mix van voetbal, volleyball en turnen. En je speelt deze sport onder begeleiding van Latijns-Amerikaans muziek. Vandaar ook dat deze sport het naam ‘bossaball’ kreeg: bossanova is namelijk een Braziliaanse muziekgenre. Je zult het niet geloven, maar dit spel is in 2005 bedacht door de Belg Filip Eyckmans, de ex-manager van de Belgische band dEUS, in Spanje. Het spel groeide intussen uit tot een internationaal erkende sport.

Hoe?

Deze opmerkelijke sport speel je op een opblaasbaar terrein met trampolines. Het speelveld heeft elementen van volleybal, terwijl de technieken zowel van volleybal als van voetbal afkomstig zijn. En de luchtkussens? Die zorgen voor wat acrobatiek en samba in het spel.

Voor wie?

De sport vraagt heel wat techniek, maar kan door iedereen gespeeld worden. Benieuwd hoe het spel eruitziet? Bekijk de onderstaande video.

Waar?

Bossaball kun je in sportcentra doen of zelf tot je laten toekomen, zoals deze club in Mortsel het voorstelt.

In Nederland is het spel iets bekender: in zowat alle steden kun je de sport daar gaan beoefenen.