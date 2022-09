Van scheerapparaten tot fijne kazen: neem eens een abonnement

Van cosmetica en bloemen tot bier, kaas, koffie en platen. Het beste middel om almaar wispelturigere klanten te binden, heeft een ouderwetse naam: een abonnement.

2200 miljard lopende abonnementen, wereldwijd. Dat is de raming die Telecoming, gespecialiseerd in het monetariseren van digitale producten, vorig jaar publiceerde. Een duizelingwekkend cijfer. Volgens hetzelfde rapport zou deze lucratieve markt, die voor alle geleverde diensten samen al tweehonderd miljard dollar bedraagt, tegen 2025 meer dan verdubbelen. Met andere woorden: abonnementen worden steeds populairder.

Het abonnement is nochtans niet nieuw. In de 19de eeuw werd het al populair voor kranten en tijdschriften. Later maakten leveranciers van water, energie en ook telefonie een abonnement verplicht voor iedereen. Ook theaters, cinema’s en sportzalen probeerden ermee te scoren. “Maar het zijn vooral de digitalisatie van culturele producten en de explosie van onlinehandel – geboost door de lockdowns – die de gigantisch toegenomen populariteit van abonnementen verklaren”, zegt Angy Geerts, hoogleraar marketing aan de UMons. “Het fenomeen wordt nog versterkt door andere trends: het aanmoedigen van lokale consumptie en het feit dat alles snel moet gaan en dat men online bestelde producten op het gewenste tijdstip aan huis kan laten leveren. Daarbovenop speelt het verrassingseffect, het gevoel van een soort cadeau aan onszelf. We genieten van het moment van unboxing. En dat wordt dan gretig gedeeld op onze sociale netwerken.”

© SDP

De nieuwe soort abonnementen, die op tastbare producten, speelt in op twee behoeften, volgens professor Geerts. Eerst en vooral zijn er de functionele behoeften, zoals maaltijdboxen of tandenborstels: ze maken het leven gemakkelijker en verlichten de mentale druk die ons hectische leven met zich meebrengt. In de tweede plaats is er het element plezier. Dat geldt voor wijnkartons, bier, bloemen of platen. “Hier is de aankoop geen must, een abonnement kan zelfs leiden tot ondoordacht en overbodig consumeren. Vaak gaat het om producten die je spontaan nooit zelf zou kopen”, legt de experte uit. Je geeft iemand anders de verantwoordelijkheid om voor jou een keuze te maken uit het bijna onbeperkte aanbod, dat vaak zo overdonderend is dat het een bijkomende bron van stress kan worden.

In deze tijden van ongebreidelde concurrentie op het internet, waar bijna alles verkrijgbaar is met één muisklik, is het abonnementensysteem een middel om de klant aan je te binden. Je kunt hem overhalen met de belofte dat hij op elk moment zijn abonnement kosteloos kan opzeggen. “Hoe belangrijker de aankoop, hoe groter het risico en hoe moeilijker om de klant te verleiden. Andersom kun je via een gekend product dat herhaaldelijk wordt gekocht, een klant die weigerachtig staat tegenover onlineshopping overtuigen om dat wel te doen. Want dan is de onzekerheid minimaal.” Ook dat speelt mee bij herhaalde aankopen: in deze vluchtige wereld biedt een abonnement met regelmatige levering een zekere geruststelling.

—SCHEERAPPARAAT AAN HUIS

Zo’n tien jaar geleden werd het abonnement als economisch model heruitgevonden door het Amerikaanse bedrijf Dollar Shave Club met een dagelijks gebruiksproduct: het scheerapparaat. Sindsdien doken ook in Europa bedrijven op die zich specialiseerden in mesjes en verzorgingsproducten voor het scheren. Het principe is telkens hetzelfde: je bestelt een startkit met het geselecteerde type scheerapparaat en je kiest daarna al dan niet voor een regelmatige levering van mesjes. Het Franse merk Monsieur Barbier biedt vier types van handvatten aan, evenals cosmetica. Pionier in de sector, Raz-War, waarvan de producten in België worden geproduceerd, heeft zelfs ecologische, plasticvrije mesjes ontwikkeld voor veiligheidsscheerapparaten. Het Zweedse Estrid positioneert zich als genderfluïde, met een gamma in alle kleuren van de regenboog.

razwar.com, monsieurbarbier.com, estrid.com

© SDP

—BLOEMEN OP BESTELLING

Ook populair zijn bloemen van lokale, ecologische teelt, zonder pesticiden of gebruik van verwarmde serres. De almaar talrijker wordende ‘neobloemisten’ creëren boeketten op vraag. Dat doen ze soms slechts enkele dagen per week en vaak beschikken ze niet eens over een fysieke winkel. Je kunt een abonnement nemen per week, per twee weken of per maand. Een goede manier om zeker te zijn van je boeket, want het aantal is per definitie beperkt: de artisanale bloemisten bestellen alleen de bloemen die ze nodig hebben. In het kader van duurzaamheid leveren ze meestal in een beperkte actieradius rond hun atelier en werken ze vaak samen met afhaalpunten.

blommm.be, bloemenatelier.net, @hautlescoeursbruxelles, mariepoppies.be, gingerflower.be

© SDP

—VERFIJNDE KAZEN

In Frankrijk is het abonnementensysteem voor kazen goed ingeburgerd, in België komt het stilaan op gang. In Vlaanderen biedt Cheesin drie formules, de boxen worden elke eerste vrijdag van de maand geleverd. In het Brusselse kun je via een abonnement het project steunen van La Ferme du Chant des Cailles, waar lammeren worden gekweekt. Het aanbod bestaat uit 35 manden met twee kazen, yoghurt, rijstpap en andere melkproducten die je kunt afhalen op diverse verkooppunten.

cheesin.be, chantdescailles.be

—WIJN EN BIER OUT OF THE BOX

Liefhebbers van bier of wijn komen tot dezelfde vaststelling: terwijl het aantal microbrouwerijen explodeert en ook wijnhandelaars de geijkte paden van traditionele appellaties verlaten, zijn onze kelders of koelkasten vaak nog gevuld met gevestigde waarden. Met de boxen die via abonnement geleverd worden, ontdek je nieuwe smaken. Natuurwijnen en biodynamisch geproduceerde wijnen maken opgang. Voor liefhebbers van het Franse terroir biedt Terrovin een selectie van de beste cru’s van zo’n negentig wijnboeren. Wine Box stelt een gepersonaliseerde doos samen op basis van je voorkeuren die je via een vragenlijst bekendmaakt. Bij My Wine Box en Oenani zit er bij elke fles een beschrijvende fiche. Voor bierliefhebbers biedt My Beer Box om de drie maanden een assortiment om blind te proeven, naast de klassieke dozen met Belgische artisanale bieren. Hops In a Box uit Knokke heeft dan weer een speciaal aanbod voor liefhebbers van blond bier.

mywinebox.be, terrovin.be, vinobox.be, oenani.be, mybeerbox.be, hopsinabox.be

© SDP

—EEN PLAAT NAAR JE SMAAK

Een platenabonnement biedt muziekgenot én ouderwets plezier, want in deze tijden van onlinemuziek is het heerlijk om een fysiek exemplaar in handen te hebben. Maar het bestellen van een box is wel een gewaagde onderneming. Als de platen niet aan je smaak beantwoorden, verdwijnen ze niet zoals wijn of kaas. Diggers Factory stuurt elke maand een selectie van zes albums waaruit je kunt kiezen. Het aanbod bevat zowel klassiekers als minder bekende muziek die je vooraf kunt beluisteren via de website. Het Amerikaanse bedrijf Vinyl Me Please perst elke maand een aantal exclusieve platen in vier categorieën: klassiek, essentieel, hiphop en country. Je kunt overstappen van de ene categorie naar de andere en je kunt zelfs de plaat van de maand omwisselen voor een ander product uit de vaste collectie van het label.

diggersfactory.com vinylmeplease.com

© SDP

—EXCLUSIEF KOFFIEGENOT

Naast de populaire, in aluminium verpakte koffiecapsules maken vandaag vooral speciale koffies opgang bij de echte koffieadepten. Zowel Caffènation in Antwerpen als Gust Coffee in het zuiden van Brussel bieden de mogelijkheid om koffie te degusteren die op een ethische manier geproduceerd is en gebrand op lage temperatuur om de natuurlijke aroma’s vrij te maken. Dankzij de abonnementenformules kun je thuis genieten van versgebrande koffie – bij Gust Coffee ook in gemalen versie – en ontdek je unieke variëteiten uit de hele wereld. Tot 25 verschillende bij Caffènation. Bij elke variëteit krijg je uitleg over de producent, de traceerbaarheid, het gistingsproces, enzovoort. Afhankelijk van je graad van ‘verslaving’ kun je de frequentie en de kwantiteit van de geleverde producten aanpassen.

caffenation.be, gust.coffee