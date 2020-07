Tien steden en gemeenten stappen in een Vlaams proefproject rond tuinrangers. De vrijwilligers worden opgeleid om privétuinen te inspecteren op biologisch leven en advies te geven om deze nog natuurvriendelijker en klimaatrobuust te maken.

Het proefproject wil 57 kandidaten opleiden als tuinranger. De vrijwilligers zullen worden opgeleid om in tuinen van geïnteresseerden op zoek te gaan naar biologisch leven en advies te geven over hoe ze hun tuin nog meer natuurvriendelijk en klimaatrobuust kunnen maken.

Achter het initiatief zit Inverde, het vormingscentrum van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid. Volgens ANB kan elke tuin een viersterrenhotel met koud buffet worden voor dieren als roodborstjes, egels en waterjuffers. Een natuurvriendelijke tuin is bovendien beter bestand tegen droogte en hitte. Daarnaast heb je geen tuinafval meer en worden dure meststoffen overbodig.

Waregem, Sint-Niklaas, Zwalm, Brakel, Geraardsbergen, Leuven, Turnhout, Boom, Kalmthout en Genk gaan alvast mee in het idee. Per gemeente wordt een tiental natuurenthousiastelingen zes dagen lang opgeleid en klaargestoomd om op tuinsafari te gaan, gewapend met onderzoeksmateriaal en infofiches - bijvoorbeeld over de aanleg van een bloemenweide of gemengde haag.

Inverde hoopt dat de eerste tuinrangerteams eind november aan de slag kunnen en, na het proefproject, tuinrangerwerkingen op te starten in alle Vlaamse gemeenten in de loop van 2021 en 2022.

Meer info vind je online via www.tuinrangers.be.

