Tafelen zoals bij Bisou: zo kopieer je het interieur van de speelse Brusselse ijsjeszaak

Hoe vaak stoot je in deze Instagram-tijden wel niet op hotels, restaurants en dergelijke die bulken van de inspiratie voor in het huis van je dromen? Zazie Maquet, de vrouw achter het interieur van ijsjeszaak Bisou in Brussel, deelt haar designgeheimen- en tips.

In de uptown ‘Bailli’-buurt vind je Bisou, de ijsjeszaak van Chloé Sengier, van o.a. donutzaak Coco Donuts. Een ijsjesbar mocht niet te serieus zijn, vond ook Zazie Maquet, die na haar ervaring in set- en scènedesign bij Villa Eugenie nu hospitalityprojecten inkleedt. Wij vroegen Zazie hoe ze de zaak speels, maar toch elegant wist aan te kleden.

Bovenkleur

“Als je de muren sober wilt houden, kun je ervoor opteren om enkel het plafond te verven. Roze muren zijn soms moeilijker te combineren met je meubelen, maar wanneer je enkel het plafond roze schildert, behoud je niet alleen visueel ruimte en maak je het makkelijker om je meubelen kwijt te kunnen, je transformeert ook nog eens de lichtinval, die dankzij de rozetint warmer wordt.”

Visuele impact

“De briefing voor de ijsjesbar en all day eatery was vrolijk en aangenaam, vooral niet minimalistisch. Ik noem het cheerful but elegant. Als je een restaurant inricht, is de uitdaging dat je visuele impact wilt: iets dat Instagrammable is, dat je elders niet ziet én waarin mensen zich ook nog eens goed voelen. Daarom startte ik met een relatief sobere basis – met Mortex beklede muren, kalkverf, behouden van het oorspronkelijke parket – waarna ik aan de slag ging met elementen die het zacht, gezellig en fun moesten maken. Zo bekleedde ik de dikke kussens met perzikkleurig fluweel, fluffy helder oranje tegen het elegante hout, voor een welkom rigolo effect.”

© Elodie Deceuninck

Maatwerk en walnootpoeder

“Omdat oprichtster Chloé ook plaats wilde voor grotere groepen, ontwierp ik deze ruimte, die voelt alsof je bij familie aanschuift. De etagères en de tafel zijn maatwerk: zo’n organisch gevormde, in kalk beklede tafel kom je vaker tegen, maar nooit in het speelse gletsjerblauw dat in de spuitcabine werd gelakt. Voor het intieme gevoel wilde ik de muren van dat kamertje met okkernoothout bekleden, maar vanwege het hoge prijskaartje opteerde ik voor een alternatief. Dit is een standaard multiplexplaat, maar dan behandeld met water en walnootpoeder, brou de noix in het Frans. Het is een volledig natuurlijk proces met prachtig resultaat.”

© Elodie Deceuninck

Pimp tweedehands

“De stoelen van Bruno Rey vonden we tweedehands. Ze werden geschuurd, hersteld en gelakt, waardoor ze exact de juiste kleur kregen. De kleur op de stoelen heet ‘Caramel’. Grappig genoeg verwijzen alle kleuren die we voor het interieur uitkozen naar ijsjes: mango, hazelnoot, praliné, passievrucht…”



Zoek de ‘flux’

“Bij elk project vraag ik de klanten of mijn team en ik de ruimte enkele uren kunnen leren kennen. Soms is het voor ons zelfs interessant om in de mate van het mogelijke in te trekken in een woning, alvorens die te renoveren. Elke ruimte heeft wat ik een eigen ‘flux’ noem. Neem de eetkamer: niet alleen de verlichting is belangrijk, ook de positie van elk meubelstuk. De eettafel hoeft heus niet perfect in het midden te staan. Ga zelf altijd eens op alle stoelen zitten, ontdek wat alle gasten zien als ze zitten en zet je tafel dan op de mooiste plaats.”