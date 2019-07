Seowons zijn private confuciaanse academies in Zuid-Korea die in de 16e en 17e eeuw werden gebouwd. Op 10 juli maakt de Unesco bekend of ze een plaats krijgen op de befaamde lijst.

Van de 637 seowons in Zuid-Korea zijn er nog maar weinig in goede staat. De negen genomineerde seowons zijn dat wel, en zijn van historische waarde. Een ervan is de Sosu Seowon, de allereerste confuciaanse academie. Die werd in 1543 gebouwd ter ere van An Hyang, die het confucianisme vanuit China naar Zuid-Korea bracht.

Confuciaanse geleerden gebruikten seowons voornamelijk voor herdenkingsriten, als bibliotheek, als privé-academie of en als discussiecentrum. Ze speelden een belangrijke rol bij het verspreiden van het neo-confucianisme, dat al meer dan 500 jaar bestaat in Zuid-Korea.

De oude seowons fungeren nu veeleer als toeristische attracties. Enkele minder belangrijke academies hebben nog wel hun oorspronkelijke functie behouden: geleerden leren er de confucianistische leer en tradities aan.

De Commissie voor het Werelderfgoed houdt momenteel zijn 43e jaarlijkse bijeenkomst in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Op 10 juli worden de resultaten bekendgemaakt. Bij het begin van de bijeenkomst in Bakoe telde de Werelderfgoedlijst 1031 monumenten. Aan een plaats op de lijst is geen subsidie verbonden: elk land blijft verantwoordelijk voor zijn eigen monumenten. Er bestaat wel een Werelderfgoedfonds dat kan tussenkomen bij 'urgente bedreigingen'.

In België behoren onder meer de Vlaamse begijnhoven en belforten, het historisch centrum van Brugge, de Grote Markt van Brussel en de Waalse scheepsliften tot de Werelderfgoedlijst.