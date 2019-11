De Venetiaanse burgemeester Luigi Brugnaro zit met de handen in het haar. Hij vraagt de wereld om hulp.

Venetië recht de rug voor een derde zware overstroming in één week tijd. Voor zondag is opnieuw de hoogste alarmfase uitgeroepen: rond de middag zou het water stijgen tot een peil van 1,6 meter hoog, en zullen grote delen van de historische lagunestad dus opnieuw onder water staan. Burgemeester Luigi Brugnaro heeft laten weten dat de schade intussen al zeker 1 miljard euro bedraagt.

Dinsdagavond was de stad getroffen door het ergste hoogwater in 53 jaar. Het water kwam 1,87 meter hoog, de op één na hoogste waterstand die Venetië ooit gekend heeft. Vrijdag overspoelde het 'acqua alta' opnieuw grote delen van de stad. Burgemeester Brugnaro heeft opgeroepen tot giften vanuit het buitenland. 'Venetië is de trots van heel Italië, Venetië is een culturele erfenis voor iedereen, uniek in de wereld', zo stelde hij.