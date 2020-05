79 professionele persfotografen namen deel aan de 13e editie van de Nikon Press Photo Awards, een persprijs voor en door persfotografen. De grote winnaars zijn Wouter Van Vooren (Categorie Nieuws), Jef Boes (Categorie Sport) en Alain Schroeder (Categorie Stories).

Deze persfotografen wisten de jury te overtuigen met foto's die zowel inhoudelijk als fototechnisch bijzonder sterk waren. De publieksprijs gaat dit jaar naar Bruno Fahy voor zijn sportieve foto.

De professionele persjury (bestaande uit Jan Desloover/De Standaard, Philippe François/Belga, Eric Guidicelli/La Dernière Heure, Frank Raes/VRT, Wim Robberechts/Robberechts TV, Hans Swaelens/Nikon BeLux en William Van Hecke/Photonews) koos unaniem voor de zeer sterke en aangrijpende nieuwsfoto 'Stille wake voor Julie Van Espen' van persfotograaf Wouter van Vooren die genomen werd tijdens de wake voor Julie in Merksem, op de plaats waar ze vermoord werd. De beeldinstelling, het perspectief, ... alles klopt. Dreiging, angst, maar ook hoop: dit beeld is emotioneel sterk geladen.

Wouter van Vooren maakte de beste nieuwsfoto: 'Stille wake voor Julie Van Espen' © Nikon Press Photo Awards 2020

De professionele jury baseerde zich bij de selectie vooral op volgende criteria: relevantie van de foto ten opzichte van het thema, het esthetische aspect van de foto, de technische kwaliteit en natuurlijk ook de journalistieke waarde van het beeld. 'Dit beeld slaagt erin om de ultieme angst van alle ouders uit te drukken', aldus de jury.

De winnende sportfoto 'Junior Bauwens Out' van Jef Boes, die regelmatig werkt voor Knack en Knack Weekend, brengt een volledig uitgeputte en verslagen Junior Bauwens in beeld, die zowel z'n hoofd als z'n handen laat hangen. De rauwe, maar eerlijke foto toont aan hoe diep atleten soms gaan voor hun sport. Het is bijna alsof je de pijn van de bokser zelf voelt.

Jef Boes wint met 'Junior Bauwens Out' de prijs voor de beste sportfoto. Deze foto werd gemaakt voor Knack. © Nikon Press Photo Awards 2020

De Stories Award gaat naar Alain Schroeder die met zijn reportage 'Saving Orangutangs' een pakkend en maatschappelijk relevant verhaal weet te vertellen. Hij weet op een meesterlijke manier de foto's te kaderen; elke foto is technisch perfect, wat de continuïteit in het verhaal nog versterkt. De jury was vol lof: 'Het is een documentair en journalistiek meesterwerk.'

Alain Schroeder met zijn reportage 'Saving Orangutangs' © Nikon Press Photo Awards 2020

Niet alleen de professionele jury, maar ook het grote publiek had dit jaar opnieuw haar zegje in de NikonPress Photo Awards. Het fotominnende grote publiek koos ook dit jaar weer voor een sportieve foto, hoewel er dit jaar niet echt atleten aan te pas komen. Bruno Fahy mag zich met zijn foto 'Le Clasico en feu' de winnaar van de Publieksprijs noemen.

Bruno Fahy wint met 'Le Clasico en feu' de publieksprijs © Nikon Press Photo Awards 2020

