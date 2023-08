Welkom in downtown Paris: op stap in het 13e arrondissement van Parijs

Het 13de arrondissement is er een van vele contrasten. Enerzijds bucketlistwaardige architectuur en een duizelingwekkend zicht op Parijs, anderzijds veel graffiti en nog meer sfeer. Met deze 11 adressen voel je je meteen welkom in ‘downtown Paris’.

Wolken krabben

Ze steken hoog boven alles en iedereen uit en zijn een letterlijk hoogtepunt in dit district: het ‘Tours Duo’, twee wolkenkrabbers die zij aan zij naar elkaar toe hellen. De blinkende gevels kregen terrassen waar planten, bomen en struiken over hangen, wat van de architectuur een schouwspel maakt. Ze zijn een ontwerp van de Franse toparchitect Jean Nouvel. Binnen in de torens zitten kantoren, maar ook het TOO Hotel, dat er eentje voor op je bucketlist is. Je slaapt hier met panoramisch zicht over Parijs tot aan de Eiffeltoren, en in de spa met buitenjacuzzi zie je met een beetje geluk ’s morgens de zon opgaan boven de Seine. Het interieur werd getekend door Philippe Starck. Hij tovert in de kamers met spiegelwanden die de Parijse skyline naar binnen trekken.

Als de zon ’s avonds nog van de partij is, zakt ze onder de skyline, wat in het TOO Restaurant en de TacTac Skybar op de 25ste en de 27ste verdieping veel oh’s en ah’s teweegbrengt. Sacré-Coeur, Notre-Dame, het Panthéon, je spot ze hier allemaal. Dit uitzicht krijg je nergens in Parijs. Als niet-gast ontbijt je vanaf 14 euro (continental) of je gaat all the way met het indrukwekkende buffet voor 29 euro. De bar en het restaurant serveren sharing food vanaf 6 euro. Drijvende kracht achter TOO is Laurent Taïeb, die eerder ook al het spraakmakende Parijse hotel Madame Rêve opende. Dat hij voor dit horecaproject het dertiende arrondissement als locatie koos, zegt iets over het potentieel van de buurt, die hij overigens zelf omschrijft als downtown Paris.

TOO Hotel, 51 rue Bruneseau, tweepersoonskamer vanaf 233 euro per nacht, toohotel.com

TOO Hotel © GF / jérôme galland

Un peu partout

Dit arrondissement is er een van vele contrasten. Enerzijds is er een gloednieuwe wijk in wording met blingblingarchitectuur, vergelijkbaar met downtown New York. Anderzijds bepaalt graffiti het DNA van elke straathoek. Vlak bij het TOO hotel zit Le Lavo/Matik, een shop en galerie met werk van straatkunstenaars en een uitgebreid aanbod aan boeken over graffiti. Op het voetpad voor de deur staan roze street stencils met de mooiste slogan: Je t’aime un peu partout.

20 Bd du Général d’Armée Jean Simon, @lavomatic_paris

Shop en galerie Le Lavo/Matik © GF

Tweedehandsgelukjes

Om de hoek zit Emmaüs Campüs, een nieuwe tweedehandswinkel met een focus op kleding en schoenen, maar je vindt er ook boeken of keukengerei, spelletjes, decoratie en servies. Iedereen is hier welkom, maar de boetiek biedt speciale kortingen aan jongeren en studenten onder de 30 jaar. Ze hebben regelmatig collabs met ontwerpers gespecialiseerd in upcycling zoals het lokale Atelier Regain.

46 Allée Paris-Ivry, emmaus-defi.org/emmaus-campus



Un nouveau Paris

Modelabel Agnès b. heeft in het 13de arrondissement niet alleen een winkel, even verderop is er ook haar galerie en boekhandel La Fab. De inrichting van het pand is sober en verfijnd, net als de kleren. Oprichtster Agnès Troublé is liefhebster van graffitikunst, wat meteen de locatie verklaart. La Fab zit bovendien op de Place Jean-Michel Basquiat, een plein genoemd naar de Amerikaanse kunstenaar van wie ze meerdere kunstwerken bezit. De boekenwinkel is zo’n plek waar je makkelijk een uur verliest zonder dat te beseffen en de modewinkel verkoopt enkel ‘artist T-shirts’, creaties in samenwerking met kunstenaars.

Agnès Troublé is kunstmecenas en -verzamelaar en heeft meer dan vijfduizend werken in haar privécollectie. Ze is in La Fab haar eigen curator en stelt zelf de tentoonstellingen samen. Zowel winkel als galerie zitten in een nieuw gebouw van SOA Architectes, dat met zijn wit geblokte architectuur wat doet denken aan op elkaar gestapelde suikerklontjes. In deze buurt zijn de nieuwe gebouwen van grote architecten nauwelijks bij te houden. ‘Un nouveau Paris jeune’, om het met de woorden van Agnès te zeggen.

Place jean-Michel Basquiat, la-fab.com en agnesb.eu

Galerie en boekhandel La Fab © instagram / @la_fab_officiel

Architour

Architectuurliefhebbers kijken hun ogen uit. Er is de Bibliothèque Nationale de France, van architect Dominique Perault, met een jardin-forêt in het hart van het complex. De leeszalen kijken uit op een tuinbos, dat overigens via aparte wandelingen te bezoeken is. Ook de beroemde ‘Tour de la Biodiversité’ van Edouard François staat hier, aan de overkant van het TOO Hotel. François staat bekend om zijn ‘vegetale architectuur’ en bouwde een woontoren met planten aan elke gevel. Ze groeien uit roestvrijstalen buizen die de balkons omringen en bewegen mee met de natuur waardoor dit gebouw altijd een beetje wiegt in de wind. Ook het hoofdkwartier van de Franse krant Le Monde, een ontwerp van het beroemde Noorse architectenbureau Snøhetta, blinkt in het 13de arrondissement. De spectaculaire gevel in gepixeld glas is als een scherm uit een Tetrisspelletje waar enkele blokken ontbreken.

Quai François Mauriac (Bibliothèque), 8-12 av. de France (Tour de la Biodiversité) en 69 av. Pierre Mendès-France (Le Monde)

Tour de la Biodiversité © GF / pierre l’excellent

Biologische pizza

Om de honger te stillen, wandel je naar La Felicità, een foodhal in een voormalig treinstation. Foodhallen kunnen al eens uitdraaien op een toeristenval, maar in La Felicità bruist het van de locals. Van de aankleding en de sfeer – een tikkeltje instagrammable – word je helemaal vrolijk. Er zijn verschillende foodcorners met onder meer biologische pizza, barbecue of Italiaanse pasta’s. In de Biergarten zit je onder een hemel van meer dan tienduizend lampjes. Eigenaar van La Felicità is de Big Mamma-groep, een keten van hippe Italiaanse restaurants in de hoofdstad.

5 parvis Alan Turing, lafelicita.fr



The cool kid

Talk of the town in deze buurt is The Office, een table d’hôtes in een voormalig koelmagazijn. De site werd getransformeerd tot Les Frigos de Paris, met vooral ateliers voor kunstenaars. Je wandelt tussen industriële gebouwen vol graffiti, neemt de goederenlift en belandt plots in een open, lichte eetruimte met Scandinavische meubelen. Uitbaatster Emilie Suzanne is een kind van de buurt, ze groeide hier op, tussen de graffiti, en renoveerde de fotostudio van haar vader tot restaurant. Aan de muren hangen zijn zwart-witfoto’s en op tafel verschijnen producten van Les Alterconsos, de coöperatieve van haar moeder die ingrediënten rechtstreeks aankoopt bij producenten.

19 rue des Frigos, @theofficelatable

The office

Joie de vivre

Suzanne is niet de eerste vrouw die hier een veelbesproken restaurant opent. Eerder was er ook al de Braziliaans-Franse Alessandra Montagne, die intussen twee restaurants in het dertiende arrondissement runt: Nosso en Tempero. In het eerste gaat ze prat op een zero waste (écht zero waste) filosofie en het tweede is een épicerie + cave à vins + bistro. Montagne mixt de Franse keuken met een vleugje Brazilië en veel joie de vivre in haar restaurants.

22 prom. Claude Lévi-Strauss, @nosso.paris en 24 prom. Claude Lévi-Strauss @tempero.paris

Restaurant Nosso (c) Anne-Claire Heraud

Pagodes en lampionnen

Op een kwartier wandelen sta je in een totaal andere buurt: hallo Chinatown, waar pagodes op straat staan en lampionnen in de lucht hangen. De meeste Aziatische vibes vang je op tussen de avenues d’Ivry en Choisy, Boulevard Masséna en de wijk Les Olympiades. Een Chinees pintje drink je op het terras van Pho 14, een legendarisch restaurant met fluo letters op de gevel en als cultgerecht ‘pho’, een sterk gekruide bouillon met noedels en rundvlees.

129 avenue de Choisy, pho14paris.fr

Pho 14 © GF

Cité Florale

Je wandelt Chinatown buiten en voor je het weet, ben je alwéér in een andere wereld. La Cité Florale is een micro-quartier – vijf straten en een pleintje – in het hart van het dertiende arrondissement. Alle huizen in deze woonwijk hebben een bloementuin of gevels versierd met klimplanten. De voetpaden staan vol bloempotten, op de balkons hangen geraniums en de straten kregen er namen zoals rue des Orchidées of rue des Iris. Een miniscuul stukje groene stad waarvan we alleen maar kunnen hopen dat onze steden er in de toekomst ook zo zullen uitzien.

Beetje Berlijn

Afsluiten met apero doe je bij La Bretelle, een straatrestaurant onder de ringweg. De vibes zijn hier nog het best te omschrijven als ‘très Berlin’, het voelt bijna als underground Berlijn. Aan de ene kant zie je graffitimuren onder de autosnelweg, aan de andere kant gloednieuwe kantoortorens. Overdag is het meer een kantine met lunchopties, ’s avonds wordt La Bretelle een bar, al dan niet met livemuziek. Eén ding is zeker: dit is geen typisch terras in Parijs.

9 rue Jean-Baptiste Berlier, @labretelle.paris