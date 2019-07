Wat is een 'Bahkauv', welke wereldberoemde heerser ligt er begraven in de Dom en welk geurtje zit er aan de warmwaterbronnen in het centrum? Laat je verrassen door Aken, de taaie underdog op de Duitse landkaart.

Daar waar België, Nederland en Duitsland elkaar kruisen, duikt er een levendig en karaktervol stadje op. Aken is op maat gemaakt van een korte citytrip. Je kan er uitgebreid winkelen, een millennium aan geschiedenis opsnuiven en uitblazen in een traditionele Duitse bar. De vele mineraalbronnen nodigen je ook uit om een duik te nemen in het hete, heilzame water. Als je voor één winkelnamiddag naar Aken dacht te rijden, zou dat dus een beetje zonde zijn. Met deze selectie ben je gemakkelijk 48 uur zoet in 'Oche' (Aken in het Duits dialect).

Aken, klein en charmant. © Getty

Hoofdstad van Europa

Aken, een muurbloempje naast de veel grotere buur Keulen? Vergeet het: deze stad heeft zichzelf nooit tevreden gesteld met een bijrol. Karel de Grote, de eerste echte Europese keizer, verhief Aken zelfs tot hoofdstad van zijn uitgestrekte rijk in 794. Hij gaf opdracht tot de bouw van de Dom, vandaag nog steeds het hart van de stad. Een kroonluchter van een halve ton, een preekstoel met edelstenen en zelfs een heuse schatkamer: de Dom is dope. Niet verwonderlijk, als je weet dat een megalomane heerser als KdG hem liet bouwen. Het is het allereerste monument in Duitsland dat op de werelderfgoedlijst van de Unesco belandde.

De geest van Karel waart nog altijd door deze prachtige kathedraal: in de gotische koorhal kan je het Karelschrijn zien, een bladgouden kist die de échte beenderen van de keizer bevat. De botten wijzen op een ongewone lichaamslengte van 1,92 meter, wat betekent dat Karel dus ook letterlijk een grote meneer was. Vooral in een tijd waarin de gemiddelde man 1,69 meter mat.

De Dom van Aken, Unesco-werelderfgoed. © Getty

Bauhaus

Vanaf de Dom beland je in een doolhof van Romeinse, Byzantijnse, barokke en renaissancistische kunst. Je kuiert langs het gotische stadhuis (Rathaus), dat versierd is met beelden van Duitse keizers en koningen. Het kleine Aken eiste dankzij zijn strategische ligging toch een plaats op de wereldkaart op, en dat zie je aan de gebouwen.

Tip: als je Aken écht wil leren kennen, boek dan een rondleiding bij keizer Karel himself. Volg de gouden sporen van Karel de Grote op de straatstenen om geen enkele bezienswaardigheid te missen. De beknopte gids 'Keizer Karel leidt rond door Aken' is voor 3,95 euro verkrijgbaar in het toerismebureau.

Krijg je niet genoeg van de nostalgische vibes die in Aken rondzinderen? In het Couven-Museum - een oude apotheek - kan je een collectie van meubilair uit de barok bezichtigen. Architectuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij het Ludwig Forum voor Internationale Kunst. Dit gele bakstenen gebouw uit 1927 draagt de Bauhaus-stempel en was ooit de grootste paraplufabriek ter wereld. Vandaag zijn er meer dan 3.000 kunstwerken uit de Ludwig-collectie te bewonderen, onder meer van Andy Warhol. In 2019 is het overigens 100 jaar geleden dat Bauhaus het licht zag: deze mythische designschool drukte zijn stempel op de moderne architectuur in onze contreien, ook in Aken.

Zoet staatsgeheim

De meest westelijke stad van Duitsland biedt heel wat shopvertier. Rond de Dom is het heerlijk verdwalen in de straatjes met kleine boetiekjes en speciaalzaken. Ga voor een vieruurtje zeker eens langs bij Nobis, de meest geliefde bakkerij van Aken. Hier ligt de zoete specialiteit van de stad op jou te wachten, Aachener Printen genaamd. Het recept van dit Duitse gebakje blijft staatsgeheim, maar de smaak heeft wel wat weg van peperkoek. Je vindt verschillende Nobis-bakkerijen annex theehuizen verspreid over de stad.

Aachener Printen. © Getty

Ben je eerder een gewoonteshopper, dan kan je terecht in de grote winkelstraten van Aken. Maar zelfs hier, te midden van de internationale winkelketens, shop je op een andere manier dan thuis. Op een steenworp van de Belgische grens stap je binnen bij winkels die je nog niet kende, zoals de vrolijke Duitse decoratieketen Nanu-Nana of "de Poolse H&M" Reserved. Bijkomstig voordeel: de prijzen zijn in Duitsland meestal goedkoper dan in België.

Na het shoppen is het tijd voor het onvermijdelijke aperitiefje. De meest levendige buurt van Aken is Pontviertel, waar je de beste producten uit de Duitse cuisine proeft en drinkt. Toegegeven, het gaat om curryworsten, sauerkraut en pretzels, die je wegspoelt met schuimende bierpullen. Maar dat smaakt nergens zo lekker als hier! Als je toch wat verfijnder wil dineren, is er natuurlijk ook keuze genoeg in Aken. Restaurant Ratskeller, onder het historische stadhuis, staat bijvoorbeeld bekend om zijn inventieve Duitse keuken.

De Bakhauv

Pontviertel is met zijn vele barretjes en cafés de ideale plek voor een avondje uit. Maar de binnenstad van Aken bruist ook op een andere manier. De stad staat al 2.000 jaar bekend als kuuroord, dankzij de vele warmwaterbronnen in en rond het centrum. De Romeinen verzorgden hun oorlogswonden al in de stomende waters van Aken, en ook van keizer Karel is geweten dat hij een lokaal stoombadje niet afsloeg. Elke fontein toont op zijn eigen manier het belang dat het water heeft voor Aken - dat trouwens is afgeleid van het Latijnse 'aqua'. Aan de fontein van Karel de Grote kan je zijn standbeeld in volle glorie bewonderen en nagaan of hij echt zo groot was. De Puppenbrunnen is dan weer versierd met bronzen marionetten.

Fontein van Karel de Grote in Aken. © Getty

Schrik niet als je opeens voor het standbeeld van de 'Bakhauv' staat, een fabeldier met scherpe tanden en een schubbenhuid. Als de Akense mannen vroeger te lang waren doorgezakt, dan vertelden ze hun vrouw dat de Bahkauv op hun schouders was gaan zitten, waardoor ze moeilijker thuis raakten. Je raadt het al: vrouwen en kinderen worden door de Bahkauv niet lastiggevallen.

Elisenbrunnen

Je kan Aken trouwens niet verlaten zonder langs te gaan bij de Elisenbrunnen, een neoklassiek kuurgebouw met fonteinen. Hier borrelt warm, geneeskrachtig mineraalwater van meer dan 50° naar boven. Het zwavelhoudende water zou volgens de inwoners helpen tegen allerhande kwaaltjes, zoals huiduitslag. Je mag ervan drinken, maar het water stinkt wel enorm naar rotte eieren. Nadien kan je een vers luchtje scheppen in de fraaie Elisengarten.

Net buiten het centrum liggen de wereldberoemde Carolus Thermen, de ideale afsluiter van een Akense citytrip. Hier treed je binnen in een wereld vol wellness: van een sauna waarin je jezelf van kop tot teen met honing mag insmeren, tot een sneeuwkamer met bevroren grond. Zo'n saunabezoek komt als geroepen om je stijve gewrichten wat te verwennen, na 48 intense uren in Aken.