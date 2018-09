Vlaming moet trotser worden op Vlaamse Meesters

Uit onderzoek in opdracht van Toerisme Vlaanderen blijkt dat de Vlaming onvoldoende beseft wat Vlaanderen op vlak van kunst in huis heeft.

Deze investering moet dat bewustzijn bijspijkeren, en er tegelijk voor zorgen dat Vlamingen in het buitenland optreden als ambassadeur voor de Vlaamse Meesters, en bij uitbreiding voor heel Vlaanderen. De campagne werd gelanceerd in de Brusselse Kapellekerk, waar Pieter Bruegel de Oude begraven ligt. In de kerk zijn tien Bruegeliaanse figuren tot leven gewekt.

Centraal in de campagne staan drie Vlaamse meesters: Rubens, Bruegel en Van Eyck. Uit het onderzoek van Toerisme Vlaanderen blijkt dat die drie Vlaamse kunstenaars volgens de Vlaming tot de top-tien van de belangrijkste Europese kunstschilders horen.

Andere cijfers uit de bevraging baarden Weyts meer zorgen: zo herkent een derde van de Vlamingen het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck niet, en zijn de Vlaamse Meesters voor slechts één op de vijf Vlamingen een sterke troef om buitenlandse bezoekers naar Vlaanderen en Brussel te lokken.

Historische fout

'Werk aan de winkel dus', besluit Weyts. Daarom wordt er 25 miljoen euro vrijgemaakt voor hefboomprojecten rond de Vlaamse Meesters, zoals een evenementenprogramma rond Rubens in Antwerpen en een nieuw bezoekerscentrum voor het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal. Toerisme Vlaanderen maakt een miljoen euro vrij voor een campagne met verschillende acties. Onder meer het parcours in de Kapellekerk maakt daar deel van uit.

Behalve de binnenlandse inspanningen, wordt er ook 2,4 miljoen euro geïnvesteerd naar gerichte promotie op het internationale toneel, via touroperators, buitenlandse bladen, sociale media...

Met deze middelen wil Weyts een 'historische fout' rechtzetten. 'In de hele wereld benijden ze ons de Vlaamse Meesters, terwijl ze in eigen land soms bijna respectloos behandeld worden. We gaan onze erfenis veel meer uitspelen, om zo een fierheid, een bewustzijn te creëeren bij de Vlamingen, die dat vervolgens ook in het buitenland kunnen uitdragen.'