Een nachtje vertoeven in Villa Balbiano, het indrukwekkende palazzo dat in de film 'House of Gucci' bewoond wordt door patriarch Aldo Gucci, kan werkelijkheid worden.

In 'House of Gucci', de nieuwe film over de Gucci-clan met Lady Gaga en Adam Driver, woont Aldo Gucci in een groot 16e eeuws palazzo, compleet met weelderige tuinen, fresco's uit de baroktijd, en sierlijk vergulde interieurs. De oplettende kijker had misschien al gespot dat Villa Balbiano geen filmset is, maar wel een van de meest iconische huizen aan het Comomeer.

Op maandag 6 december om 12 uur kan je op Airbnb terecht om de villa te boeken voor een overnachting op 30 maart 2022. Het zal dus voor de snelle - en wellicht gegoede - boeker zijn. Een prijs staat er voorlopig niet bij en er is ook slechts één datum beschikbaar, maar via de foto's binnen gluren is alvast de moeite waard. Wie geen zin heeft om achter de knoppen te kamperen op 6 december én beschikt over een aardige duit, kan de villa ook voor een volledige week of voor een bruiloft huren via myprivatevillas.com.

Super-de-luxe

Villa Balbiano is een historisch palazzo dat ooit toebehoorde aan de beroemde kardinaal Tolomeo Gallio, die het aan het einde van de 16e eeuw liet bouwen en het als zijn hoofdresidentie gebruikte. Een eeuw later werd de villa uitgebreid en verfraaid door kardinaal Angelo Maria Durini, die de woonst gebruikte voor feesten en banketten.

Tegenwoordig is Villa Balbiano een van de grootste privé-residenties aan het Comomeer, met een uitgestrekte weelderige tuin, die werd onderscheiden door de British Society of Garden Designers. Het palazzo bulkt van het antieke meubilair, dat afkomstig is van veilingen bij Sotheby's en Christies. De 17e eeuwse fresco's van de barokschilders Recchi en Agostino Silva zijn opmerkelijk goed bewaard gebleven. De luxe spat ook van de rest van het interieur. Van kristallen kroonluchters tot marmeren badkamers, in deze villa waan je je de koning te rijk. De beroemde Franse binnenhuisarchitect Jacques Garcia hielp bij het moderniseren van de zes suites van het huis, zodat ze ook door hedendaagse bezoekers kunnen worden gebruikt. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, hebben gasten ook een buitenzwembad, een privépier en een boothuis ter beschikking.

Een leuk weetje: Silvio Berlusconi zou op de villa geaasd hebben, maar Irina, een jonge Russische erfgename, kocht het stulpje vanonder z'n neus weg.

Klik hier voor alle info en beelden op Airbnb

