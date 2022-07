Vijf spectaculaire spa’s die een reisje waard zijn

Geen idee waarheen? Waterratten en wellnessfanaten kunnen hun bestemming laten afhangen van het aanbod in spa’s. Wij selecteerden er vijf die een reisje waard zijn.

Palazzo Fiuggi

ITALIË

Het dorpje Fiuggi, op een uur van Rome, staat gekend om zijn helend bronwater. Het water dat in de 14de-eeuw de nierstenen van paus Bonifatius VIII zou hebben genezen, wordt vandaag in de luxueuze spa van Palazzo Fiuggi gebruikt. Sinds vorige zomer herbergt het voormalige paleis state-of-the-art wellness- en hotelfaciliteiten. Er is een medisch en diagnostisch centrum, een gym met virtual-reality fitness, een spa opgetrokken in marmer en een restaurant met sterrenchef Heinz Beck, van restaurant La Pergola in Rome. De wellnessprogramma’s werden door een team van dokters gecreëerd en focussen op thema’s als detox, immuunsysteem, anti-veroudering en optimaal gewicht. Er is zelfs een Covid-19 programma voor patiënten die herstellen van long COVID. Het koninklijke spa retreat inclusief 8 hectare aan park ligt op de top van een heuvel middenin een glooiend landschap.

Via dei Villini 34, 03014 Fiuggi, palazzofiuggi.com

Scarlet

ENGELAND

Scarlet ligt genesteld op de kliffen in Cornwall, torent boven het strand uit en overziet eindeloos blauw. Met andere woorden een ideaal toevluchtsoord voor een deugddoende wellness getaway van enkele nachten. In de hottub dobber je op het geluid van de brekende golven, zowel het binnen- als buitenzwembad nodigen uit tot een deugddoende plons en vanuit de houtgestookte sauna staar je meditatief naar het ruige kustlandschap. De spabehandelingen zijn geïnspireerd door de Ayurveda en in de relaxatieruimtes hangen tipi’s om te cocoonen. Zin in actie? Dan kan je gaan hiken of deelnemen aan een yoga of tai chi les.

Tredragon Road, Mawgan Porth, Cornwall, scarlethotel.co.uk

Chenot Palace Weggis

ZWITSERLAND

Aan de oever van het Vierwoudstedenmeer (Lake Luzern) in Weggis meerde in de zomer van 2020 een luxueus vijfsterrenhotel met medisch wellnesscomplex aan: Chenot Palace. Met een volwaardig medisch lab voor bloedanalyse, een ruimte voor cryotherapie en slaapruimtes uitgerust met technologie die lichaamswarmte in energie omzet is Palace het meest geavanceerde wellnesscenter van de Chenot-groep. De Chenot methode werd door Henri Chenot ontwikkeld en is gebaseerd op 50 jaar ervaring en wetenschappelijk onderzoek. Gasten verblijven een week in dit wellnesspaleis en volgen, op basis van een medische intake, één van de drie programma’s (Advanced Detox, Recover & Energise of Prevention & Ageing Well). De stijlvolle suites en kamers, het panoramische zicht en de gezonde berglucht vormen de ideale omgeving voor een volledig reset van lichaam en geest.

Hertensteinstrasse 34, 6353 Weggis, chenotpalaceweggis.com

Forestis Dolmites

ITALIË

In Zuid-Tirol, op 1800 meter hoogte en met adembenemend zicht op de Dolomieten, ligt luxe spa- en boetiekhotel Forestis. Langs alle kanten trekken grote raampartijen het sublieme berglandschap naar binnen. De spabehandelingen en -activiteiten zijn geïnspireerd door de Kelten die er ooit door de bossen dwaalden. Niet te missen is een ‘tree circle’-ceremonie, met jawel (naald)bomen in de hoofdrol, voor een ontspannende ervaring. Het volledige hotel, open sinds 2020, draait op hernieuwbare energie en is no-waste. De keuken werkt met lokale, seizoensgebonden producten en zelfgekweekte groenten en kruiden. Alle verzorgingsproducten zijn 100 procent natuurlijk en zelfs de tanden- en scheersets zijn volledig bio-afbreekbaar.

Palmschoss 292, 39042 Brixen, Italië, forestis.it

Six Senses Ibiza

IBIZA

Voor een spirituele wellnessreis op een zonovergoten eiland ben je bij Six Senses Ibiza aan het juiste adres. De hotel-, resort en wellness-keten opende eind vorig jaar een splinternieuw vijfsterrenhotel in een rustige baai in het noorden van het eiland. Vanuit de infinity pool geniet je vanop de eerste rij van de zonsondergang. Met 1200 vierkante meter aan sparuimte zet het resort welzijn en gezondheid centraal. Op het uitgebreide spa-menu vind je ook speciale therapieën en behandelingen zoals een chakra-meditatie en biohacking programma’s zoals cryotherapie. Het resort telt meerdere restaurants die stuk voor stuk de nadruk leggen op verse, biologische ingrediënten. Het hotel heeft zelfs een eigen boerderij.

Carrer Camí de sa Torre, 71, 07810, San Juan Bautista, sixsenses.com

