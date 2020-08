Reisjournaliste Veerle Helsen verzamelt de beste reistips in tijden van corona. Deze week: eropuit met de camper.

Slaapplek gezocht (1) Steeds meer steden en gemeenten laten weten dat je als camperaar welkom bent. Zo kun je sinds deze zomer overnachten aan de ingang van provinciaal domein De Schorre in Boom. Maar hoe vind je nu al die mooie slaapplekken? Een uitstekende app is Park4Night. Camperaars voeren daar zelf plaatsen in waar een overnachting is toegestaan. De informatie is erg gedetailleerd: met foto's en een overzicht van faciliteiten ter plaatse.park4night.com Overnachten bij de boer Ook nieuw sinds deze zomer is CamperStops Belgium, een initiatief waarbij camperaars kunnen overnachten bij fruitboeren, langs wijngaarden of idyllische hoeves. Een lidkaart kost 45 euro. De organisatie werd opgestart door Peter Van de Mierop, zelf fervent motorhome-reiziger.camperstopsbelgium.com Hij haalde zijn inspiratie bij France Passion, een gelijkaardig concept bij onze zuiderburen.france-passion.com Marcel te huur (2) Een camper huren van een particulier kan in België via Camptoo en Goboony. In Nederland kun je er een huren via Paul Camper. Sommige particulieren verhuren ook rechtstreeks, zonder tussenplatform. Zo kun je bijvoorbeeld met de Marcel (een VW Westfalia) van Eva Daeleman op pad.camptoo.be, goboony.be, paulcamper.nl, de Marcel huur je via elkedagvakantie.be/huuronzebus Hart van hout (3) Standaardcampers en mobilhomes staan niet meteen bekend om hun inspirerende interieurs. Tips en advies om een bestelwagen of oude camper naar eigen smaak in te richten vind je bij Dries Van Gils van Hobus Camperbouw. De Herentalse houtbewerker maakt rijdende interieurpareltjes, als tegenhanger van de zielloze fabriekscamper. hobus.be