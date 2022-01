In 2021 hebben iets meer dan 447.000 mensen de ruïnestad van de Inca's Machu Picchu in Peru bezocht, minder dan een derde van het aantal bezoekers van in 2019, voor het begin van de crisis.

Machu Picchu, vorig jaar door corona gesloten tussen eind januari en begin maart, heeft in 2021 447.800 bezoekers ontvangen, met een piek van 67.583 bezoekers in oktober, aldus het ministerie van Cultuur in een persbericht. In 2019 trokken nog meer dan 1,5 miljoen toeristen naar de historische site.

In 2020 was de site acht maanden lang gesloten door de pandemie, en ontving ze slechts 274.594 bezoekers. Momenteel mogen 3.044 mensen per dag de site bezoeken. Daardoor zouden in principe tot 1,1 miljoen mensen toegang kunnen krijgen tot de toeristische trekpleister, aldus het ministerie.

Machu Picchu werd in 1983 opgenomen op de UNESCO-lijst van werelderfgoed. De op 2.400 meter hoogte gesitueerde site ligt op een honderdtal kilometer van Cuzco, de vroegere hoofdstad van het Incarijk in het zuidoosten van het huidige Peru. Peru telt meer dan 2 miljoen coronabesmettingen en 203.000 overlijdens sinds het begin van de pandemie.

Machu Picchu, vorig jaar door corona gesloten tussen eind januari en begin maart, heeft in 2021 447.800 bezoekers ontvangen, met een piek van 67.583 bezoekers in oktober, aldus het ministerie van Cultuur in een persbericht. In 2019 trokken nog meer dan 1,5 miljoen toeristen naar de historische site. In 2020 was de site acht maanden lang gesloten door de pandemie, en ontving ze slechts 274.594 bezoekers. Momenteel mogen 3.044 mensen per dag de site bezoeken. Daardoor zouden in principe tot 1,1 miljoen mensen toegang kunnen krijgen tot de toeristische trekpleister, aldus het ministerie. Machu Picchu werd in 1983 opgenomen op de UNESCO-lijst van werelderfgoed. De op 2.400 meter hoogte gesitueerde site ligt op een honderdtal kilometer van Cuzco, de vroegere hoofdstad van het Incarijk in het zuidoosten van het huidige Peru. Peru telt meer dan 2 miljoen coronabesmettingen en 203.000 overlijdens sinds het begin van de pandemie.