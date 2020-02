Van Sossusvlei tot Etosha National Park: deze plaatsen moet je zien in Namibië

Sperrgebiet betekent in het Duits letterlijk 'verboden gebied'. En dat is voor het een groot gedeelte tot op de dag van vandaag nog altijd. In de tijd dat Namibië nog een Duitse kolonie was, kreeg de Deutsche Diamantengesellschaft het alleenrecht om diamanten te delven in de regio tussen Luderitz en Keetmanshoop. Nadat de Duitsers de Eerste Wereldoorlog hadden verloren, ging dit recht over op de De Beers. In 2009 werd het Sperrgebiet uitgeroepen tot nationaal park, maar het aantal mensen dat het mag bezoeken, wordt nog altijd streng onder controle gehouden. Hele stukken van het Sperrgebiet zijn nog verboden terrein.