Zijn stadsrondleidingen er alleen voor toeristen? Deze alternatieve routes, die verder kijken dan de historische monumenten, bewijzen alvast het tegendeel. Volg de gids!

Luik weet als geen andere stad hoe het zijn street artists in de schijnwerpers moet zetten. In samenwerking met vzw Spray Can Arts is het initiatief Paliss'Art erin geslaagd hun creativiteit op een harmonieuze manier in het straatbeeld te verwerken. Kunstenaars als Pso Man, Jérémy Goffart, 2Shy en Sozyone Gonzalez lieten hun verbeelding de vrije loop en gaven Luik letterlijk kleur. Simpele muren, blinde façades, schuttingen of stroomcabines, stuk voor stuk vormen ze het canvas voor tientallen kunstwerken die een vluchtige of blijvende indruk achterlaten bij de wandelaars. Op deze kleurige wandeling kom je veel te weten over de geschiedenis van de streetart, het ontstaan van de werken en zelfs de gebruikte technieken.'

De editie 2020 kon helaas niet doorgaan, maar het werk van de vorige jaargangen is nog altijd te zien op een wandeling die je kunt downloaden in een versie met veel informatie over de kunstenaars en een kids-versie met spelletjes. Gratis, visitoostende.be/nl/crystal-ship-2019 Acht jaar geleden kreeg de Antwerpse Bie Noé het boek Talking dress van Marieke Eyskoot in handen. Daarin ontdekte ze de schaduwzijde van de mode-industrie. Sindsdien verdiept ze zich in de wereld van de duurzame mode. Vier jaar geleden begon ze te gidsen langs duurzame modepioniers. 'Mijn bedoeling is mensen te helpen bepalen wat duurzame mode voor hen kan zijn', legt Noé uit. 'Ik laat hun kennismaken met nieuwe stoffen en Belgische labels die inzetten op duurzaamheid. We bezoeken samen een vijftal winkels die hun kennis delen en bewustzijn willen creëren. Het is zeker nog geen mainstream, maar als je ziet dat ook grotere merken beginnen te experimenteren, besef je dat het een groeiende markt is.' Volg een wandeling in Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven of Mechelen. 35 euro per persoon, b-right.org Meer van datHet Antwerpse ModeMuseum is nog een tijdje gesloten voor renovatie, maar dankzij hun Fashion Walks kun je je nog steeds verdiepen in de ontwerpers, labels en winkels die de Antwerpse modegeschiedenis vormgaven. Elke eerste zaterdag van de maand, 15 euro per persoon, momu.be Charleroi is geen stad om zomaar over te slaan, zeker niet als je bereid bent om er met andere ogen naar te kijken. Met de ogen van Nicolas Buissart bijvoorbeeld, een welbespraakte gids die een City Safari uitwerkte langs ongewone plekken. Je begint in het centrum, passeert langs het huis waar de moeder van Magritte uit het leven stapte, steekt 'de meest deprimerende straat van België' over en vervolgens breng je een bezoek aan een ghost metro. Vandaar leidt de tocht naar verlaten fabrieken, het jaagpad met zijn aken, of een mijnterril waar je vanaf de top een uitzicht hebt over het Zwarte Land. Nicolas heeft een schat aan verhalen over de evolutie van de stad, en is zeker niet bang om zijn mening te geven. 'Het is een rare wandeling, maar de gids is ook een beetje raar', zegt hij zelf. Op verzoek wordt er ook een pauze ingelast voor een barbecue. Aan het eind van de safari moet je al heel sterk in je schoenen staan om geen 'Ik hou van Charleroi'-T-shirt te kopen.' 20 euro per persoon voor een dagtocht (van 10u30 tot ongeveer 16 u.). Wandeling mogelijk in het Nederlands. charleroiadventure.comVoor de inwoners van Gent zette Gandante alvast een zoektocht in het teken van Van Eyck op touw door de binnenstad, maar de organisatie hoopt snel ook weer groepen op sleeptouw te kunnen nemen naar het Gent van de vijftiende eeuw. Beginnen kan aan de Sint-Baafskathedraal. Laat je rondleiden door de middeleeuwse stad en ontdek de plekken en paden waar de Vlaamse meester zelf ooit rondwaarde en leer meer over de leefgewoonten en ambachten die vakkundig in olieverf werden gedocumenteerd. De perfecte primitieve promenade. 10 euro per persoon, gandante.be Meer van datDat ook gerechten echte schilderijtjes kunnen zijn, bewijst deze culinaire Van Eyck-wandeling in Gent. Een gids neemt je mee naar verschillende locaties in de stad voor een middeleeuws geïnspireerd aperitief, hoofd- en nagerecht. 60 euro per persoon, visit.gent.be/nl/agenda/van-eyck-de-stad 'Onze wandelingen kunnen soms uitlopen', lacht Joel Dumont van Beer Walk. 'Onze gidsen zijn gepassioneerde vertellers en onze klanten willen weleens een consumptie extra nuttigen.' Het bedrijf organiseert bierwandelingen in zeven grote steden, maar hoopt op termijn dertien routes uit te rollen op Belgische plekken met een belangrijke biergeschiedenis. 'Wat was de relatie tussen bier en de welvaart van de stad? Hoe zijn bepaalde bieren tot stand gekomen? Je ontdekt minder klassieke historische gebouwen tussen proefmomenten door.' In Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Kortijk, Leuven en Mechelen, 39 euro p.p. (incl. 5 proefsessies), beerwalk.be Meer van datGeen gids, maar een brochure en app leiden je langs de stokerijen en locaties die de Hasseltse jenever smaak gaven. 3 euro (brochure), de app is gratis via de App Store en Google Play, visithasselt.be Pluis de wijngeschiedenis van Antwerpen uit tijdens een avondwandeling door het historische stadscentrum en geniet na enkele proefmomenten van een afsluitende maaltijd op restaurant. 75 euro per persoon (incl. proeverijen en maaltijd), culinairewandelingen.be De Leuvense Vaartkom heeft erg lang een mindere reputatie gehad, vertelt gids Bo Van Koeckhoven van Leuven Leisure. 'Sinds de Tweede Wereldoorlog was de buurt aan het verloederen. Hoewel er vanuit de stad nu al enkele jaren heel hard op vernieuwing wordt ingezet, blijven veel mensen er weg, terwijl het een interessante buurt met een rijk verleden is. Tijdens de wandeling reageren veel deelnemers dan ook erg verrast als ze zien hoeveel er beweegt in de wijk. Zelfs rasechte Leuvenaars ontdekken vaak een heel andere kant van hun stad.' 12 euro per persoon, leuvenwalks.leuvenleisure.com Meer van datOntdek het industriële verleden en de stadsontwikkelingen in de Gentse Dampoortwijk met een lokale gids en trekker van het burgerinitiatief Pastory, dat een oude pastorie van de sloop redde. 10 euro per persoon, vormingplusgent-eeklo.be De Dam-Slachthuiswijk mag dan geen toeristische hotspot zijn, je vindt er toch oude bezienswaardigheden en nieuwe projecten. Laat je charmeren door de chaos van dit Antwerpse buitenbeentje. 120 euro per groep van max. 20 personen, expeditiedestad.be Als je wilt weten hoe men vervallen wijken nieuw leven kan inblazen, kun je een wandelroute downloaden, opgesteld door de gemeente Molenbeek (in het Frans of Nederlands). Die 'stadsvernieuwingswandeling' brengt je van de Vlaamsepoort naar de Ninoofsepoort, via de Maritiemwijk. Onderweg kom je alles te weten over de verbetering van openbare ruimtes, het bouwen van duurzame gebouwen en het opfrissen van vergeten plekken. molenbeek.irisnet.be/nl/ik-bezoek/wandelingen In 1998 zette Machteld de Schrijver samen met RoSa vzw een vrouwenwandeling op poten naar aanleiding van 50 jaar vrouwenkiesrecht. 22 jaar later gidst De Schrijver met haar Cherchez la femme-tours nog altijd langs de plekken waar vergeten Brusselse vrouwen het verschil maakten. 'Onbekend is onbemind. Het idee was daarom een andere geschiedenis te vertellen: die van de belangrijke vrouwen, van kunstenares tot begijn. Jarenlang zijn hun verhalen genegeerd, maar de mentaliteit is aan het veranderen. Kijk maar naar het programma van Sofie Lemaire op Canvas. We lijken eindelijk wakker geschud.' 125 euro per groep van max. 20 personen, culturamavzw.be Meer van datDoet de naam Marie Schellinck een belletje rinkelen? Of Madeleine Schauvliege? Volg historica Els Bens langs de sporen van sterke vrouwen die het Gentse straatbeeld kleurden en leer welke moeilijkheden ze moesten overwinnen. 85 euro per groep van max. 20 personen, els.bens@skynet.be Her-story, in plaats van history, belooft de Straffe Madammen-wandeling door Brugge. De geschiedenis herschrijven hoeft soms niet langer dan twee uur te duren. 90 euro per groep van max. 20 personen, s-wan.be