Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Ze roadtript naar bestemmingen dichtbij en verzamelt reistips voor nu of straks. Deze week: natuur & avontuur.

1. Op een gekroond eiland

Sinds kort is het privé-eiland Androssart op de Maas toegankelijk voor het publiek. Er woont een beverfamilie die zelfs de meeste buurtbewoners nog nooit in het echt zagen. Het eiland ligt net voor kasteel Les Sorbiers. Beide waren jarenlang eigendom van de familie Boël, maar vandaag behoren ze tot een hotelgroep die het landgoed nu openstelt voor bezoekers. Sinds deze zomer kun je slapen in het kasteel en sinds vorige maand kun je via een geleide wandeling het eiland en de familie Bever ontdekken. Vanaf 65 euro per nacht voor een tweepersoonskamer, de tours worden tijdens de lockdown uitgesteld en het hotel is tijdelijk gesloten. Nieuwe openingsdata op lessorbiers.com The Natural Reset is een gloednieuw bosproject van de jonge Waal Yannick Renuart. Via crowdfunding zamelde hij geld in voor een vakantiedomein dat voorlopig één tipi telt, maar later wordt uitgebreid met meerdere accommodaties. In The Natural Reset steek je bij aankomst iPhone en laptop in een doosje. Kortom, afmelden en inchecken in de natuur. Buiten wacht een Scandinavisch bad, binnen brandt een houtkachel. Yannick liet zich inspireren door het boek The Nature Fix: Why Nature Makes Us Happier en de Japanse bosbadentrend. Vanaf 115 euro per nacht voor 2 personen, thenaturalreset.com Wandelen, misschien wel dé trend van het moment. We marcheren en converseren wat af. In de reeks Terloops van de Nederlandse uitgeverij Van Oorschot neemt een auteur je telkens mee op zijn of haar favoriete wandeling. We kunnen vandaag misschien niet naar de Dolomieten, maar Bregje Hofstede brengt haar lezers met haar mooie pen meteen ter plekke. En Thomas Rosenboom vertelt hoe wandelen in Amsterdam hem vormde als persoon. De boekjes zijn geïllustreerd met kaarten, tekeningen en foto's. Ook Marjoleine de Vos gaat in de reeks op staptour en zopas is Gerbrand Bakker als vierde schrijver-wandelaar aan het actieve rijtje toegevoegd. Terloops, Van Oorschot, 12,50 euro per deel.