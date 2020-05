Bossen zijn goed voor ons. Het is dan ook geen toeval dat ook in België steeds meer boshuisjes opduiken. Twaalf adressen voor als we straks weer uit logeren mogen.

Van de grond

Tim Goes en Toon Haverals zijn de oprichters van Slô Escape, een retraite van zes boomhutten midden in de Ardense bossen. Ze openden in maart, een dag voor de lockdownmaatregelen van start gingen. Wat is jullie ambitie? Tim: 'We wilden unieke cabines bouwen in een decor dat mensen toelaat om te deconnecteren van de dagelijkse rush. Twaalf hectare bos in de buurt van Marche-en-Famenne, provincie Luxemburg, bleek de ideale omgeving qua bereikbaarheid en afzondering.' Duurzaamheid staat centraal in jullie project. Toon: 'De hutten hebben een kleine ecologische voetafdruk. Duurzaamheid betekent voor ons dat we manieren zoeken om onze aarde te ontlasten.' Tim: 'Concreet betekent dit dat de hutten niet aangesloten zijn op een water- of elektriciteitsnetwerk. Verwarmen doe je met hout uit het bos. Bezoekers leren omgaan met een beperkte wattage. Je hebt alles wat je nodig hebt om te koken en te douchen, maar het is niet de bedoeling dat je drie keer per dag je laptop oplaadt. Zo besef je snel dat alles wat we hebben niet vanzelfsprekend is.' Wat was de inspiratie voor het ontwerp van de hutten? Toon: 'Het idee was om te vertrekken van de archetypes van de lokale architectuur. We namen bijvoorbeeld de moderne woning als basis voor de Glass Cube en de Flying Fermette is geïnspireerd op een klassieke fermette. De cabines zijn groot en huiselijk, er is plaats voor twee tot vijf mensen. Onze hutten zijn bovendien échte boomhutten, ze zweven tot vier meter boven de grond.' Vanaf 150 euro per nacht, slo-escape.com Nog een splinternieuw boshuisje is Ravenhouse, gelegen op zeshonderd meter hoogte in de ruige natuur van de Hoge Venen, in de Oostkantons. Het is het toevluchtsoord van Veerle Haex en Tim Zeegers, die zijn hart verloor aan de streek en er avontuurlijke weekends organiseert met We Are Outsiders (zie p. 38). 'Met Ravenhouse willen we het binnen- en buitenleven in elkaar laten overvloeien', zegt Tim. 'Ook in de herfst en winter moeten mensen kunnen genieten van het buiten zijn. We hebben al een vaste vuurplek en tuinmeubels om te zonnen, maar binnenkort komen er ook houten terrassen, een afdak met kachel en buitensauna.' Het bijzondere aan het huis, geschikt voor 8 personen, is dat je meteen de natuur induikt zodra je buitenstapt. 'De stilte is hier oorverdovend en de invloed van het aparte klimaat is duidelijk voelbaar.' Vanaf 380 euro voor een weekend, ravenhouse.be Bram Paulussen en Karen Van Rompaey bouwen al vier jaar aan Treelodge, hun boomhuttenverblijf in de Kempen. Door de coronacrisis moesten ze hun feestelijke opening uitstellen. Wat is jullie plan? 'Op termijn komen er acht hutten, maar vanaf april wilden we de eerste twee afgewerkte huisjes verhuren. Helaas, we lopen onze start nu mis maar blijven niet bij de pakken zitten. Dankzij een nieuwe lening van de bank zijn we intussen gestart met de bouw van de derde boomhut. Mogen we binnenkort weer op vakantie in eigen land, dan leggen we de werken uiteraard stil als er gasten verblijven.' Wat zijn de troeven van Retie en omgeving? 'Wij hebben zelf kleine kinderen en genieten volop van het bos waarin de huisjes liggen. Wandelen, fietsen, aperitieven en dan samen hout sprokkelen voor het kampvuur: heerlijk. Na een eindje wandelen kom je aan een ven waar kinderen in het water kunnen spelen. Maar evengoed kun je hier mountainbiken, of kajakken op de Kleine Nete naar Kasterlee.' Vanaf 200 euro/nacht, treelodge.be Tussen Dinant en Namen ligt Domaine de Ronchinne, een natuurdomein van 42 hectare met middenin een hotel dat onderdak kreeg in een 19de-eeuws kasteel. Dieper in het park staan ook enkele unieke cabines opgesteld, waaronder de Loft Cube, een modernistische capsule. Je hebt er een eigen badkamer, maar geen keuken. Eten doe je in het restaurant van het hotel. Op het domein zijn veel sportactiviteiten mogelijk, maar in de regio valt ook heel wat te bezoeken, zoals de watertuinen van Annevoie. Vanaf 149 euro voor een nacht, domainederonchinne.beEcho Lodge is een vakantiehoeve tussen de velden van Hollebeke, nabij Ieper. Het huis opende vorig jaar en biedt met acht slaapkamers ruimte voor 32 personen. Architectuur en natuur gaan er hand in hand. Binnen vind je ruime kamers in Scandinavische stijl en door de vele ramen kijk je uit op de West-Vlaamse bergen van Heuvelland en de omliggende bossen. 'Het is heerlijk fietsen in de natuur van deze streek', zegt Inge Nollet, eigenares. 'Ga je op uitstap naar Ieper, mis dan Koen Vanmechelens kunstwerk in domein De Palingbeek niet: een landschapsinstallatie met kleibeeldjes die de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog eert.'Vanaf 2750 euro per weekend. Echolodge.beOp de rand van een beboste heuvel en de glooiende velden van Haspengouw ligt Loof, een houten huis op palen voor 4 personen. Er is geen tv of wifi en dat is bewust. Een verblijf in Loof is het ideale moment om eindelijk dat boek uit te lezen, een nieuwe hobby te leren of de betere babbelavond onder vrienden te houden. Eigenaars Ine Cams en haar man Maarten Loenders zijn thuis in decorbouw en setdesign en dat merk je in de interieurkeuzes. Van muren bekleed met textiel en een houtkachel tot een grote eettafel die uitkijkt over het bos dankzij grote ramen: de sfeer is warm en puur. Dat het koppel ervan droomt een tweede verblijf te bouwen, moedigen wij dan ook helemaal aan. Loof ligt in Hoeselt, aan de poort van de Haspengouwse fruitstreek met zijn vele wandel- en fietsroutes. Met de wagen ben je zo in Borgloon, waar het bekende doorkijkkerkje Reading between the Lines staat. Vanaf 155 euro per nacht, loof-cabin.be Op een heuvel naast de kerk van het dorpje Cens, in de provincie Luxemburg, ligt Les Castors, een opgeknapte boerderij die Katleen Willaert en Jochen Verghote sinds enkele maanden verhuren. 'Het huis is geschikt voor tien personen en ligt aan de rand van de bossen rond de Ourthe', zegt Jochen. 'Activiteiten die wij hier graag doen, zijn beverdammen zoeken in de bossen, wandelen naar La Roche, zo'n tien kilometer verderop, of 's zomers rivierkreeftjes vangen in de Ourthe.' Vlakbij ligt ook een bioboerderij waar je lokaal lekkers koopt. Vanaf 525 euro voor een midweek in laagseizoen. Wie dit najaar een midweek boekt, krijgt vijftig euro korting. Lescastors.be Rond een vijver of aan het meer: in een boshuisje aan het water waan je je haast in Zweden. 1. The Forest is een houten huisje in een bos in Houwaart, op een halfuur van Brussel, en het resultaat van een droom van Jérôme en Greg, twee beste vrienden die de chalet samen bouwden. Er is plaats voor twee personen, eventueel met kind. 'De meeste gasten parkeren hun auto wat verderop en wandelen tot aan het huisje, om dan hier wat te chillen, het Troostembergbos aan de overkant te verkennen en daarna de barbecue aan te steken.' Even heerlijk is vissen of kanovaren op de vijver, een boek lezen op het portaal of een heet bad nemen met zicht op het bos. In de buurt kun je het Kasteel van Horst en de Vlooybergtoren van Tielt-Winge bezoeken. Vanaf 210 euro. Theforest.be 2. In de Kempen, tussen dennenbos en velden, ligt Dammhus, een huis aan een meer voor 8 tot 10 personen. 'De grootste troef van het huis is dat je helemaal alleen bent op een domein van twee hectare', zegt eigenaar Miche. 'Het meer is ruim 2000 vierkante meter groot en geeft een vrij gevoel. De meeste bezoekers vertoeven dan ook graag een hele dag in en rond het huis. Hier kom je genieten van de rust en je gezelschap. Uiteraard kun je in de omgeving prachtige wandelingen en fietstochten maken. En voor kinderen is een uitstap naar de Beekse Bergen of de Efteling ideaal.' Nieuw is de optie om een sauna of hottub te huren. Vanaf 960 euro voor een weekend, dammhus.com Als een bungalowpark een vakantiedomein is met tientallen vakantiehuizen, dan is een huttenpark daar de rustige bosvariant van. 1. Warredal Sinds kort is dit vakantiedomein weer bekend onder de naam Warredal, en niet langer Nutchel. Locatie: Neeroeteren in de buurt van Maaseik, Limburg. Aantal hutten: 29 cabines voor 2 tot 5 personen, waarvan de meeste met hottub. Liever iets luxueuzer? Er zijn ook 2 appartementen en 8 studio's. Eropuit: het domein biedt meerdere activiteiten aan, waaronder een klimpark en een nieuw minigolfterrein. Ben je eerder een rustzoeker, reserveer dan een picknickmand en trek eropuit met de fiets of te voet. Vlakbij liggen het Nationaal Park Hoge Kempen en natuurgebied Bergerven. Vanaf 229,50 euro/twee nachten, warredal.be 2. Les Cabanes de Rensiwez Locatie: in Houffalize aan de oevers van de Ourthe, provincie Luxemburg. Aantal hutten: 25 hutten voor 2 tot 6 personen, gelegen aan de rivier, op de heuvel of heuveltop. Op het hoogste punt van het domein worden momenteel 13 nieuwe hutten gebouwd met een prachtig uitzicht. Eropuit: het domein ligt pal in natuurreservaat Deux Ourthes. Je kunt een dagtrip maken naar het meer Nisramont, midden in de bossen, waar je kunt vissen, kajakken of zwemmen. Of ga op stap met een gids om plaatselijk wild te spotten. Vanaf 306 euro voor een weekend, lescabanesderensiwez.be 3. Nutchel Locatie: Nutchel opent op 15 juni in de Ardennen een nieuw boskamp: Les Ardennes. Het domein ligt in Martelange en de grens met Luxemburg is slechts enkele minuten rijden. Aantal hutten: 26 cabines voor 2 tot 6 personen, telkens met of zonder hottub. Eropuit: Martelange ligt omgeven door glooiende heuvels, prachtige meren en dennenbossen die uitnodigen tot avontuurlijke fietstochten. In de buurt van het domein ligt het natuurpark Haute Sûre Forêt D'Anlier, ideaal voor lange wandelingen. Vanaf 260 euro voor een mid-week, nutchel.be