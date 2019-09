Naar deze tien steden kan je in ieder geval met een gerust hart op reis gaan want het zijn volgens de Economist Intelligence Unit de veiligste steden in de wereld. De EIU hield bij het samenstellen van de 2019 Safe Cities Index rekening met vier soorten veiligheid: digitale veiligheid, gezondheid, infrastructuur en persoonlijke veiligheid.

De steden die het slechtste scoren zijn Lagos in Nigeria, Caracas in Venezuela, Yangon in Myanmar, Karachi in Pakistan en Dhaka in Bangladesh.







1. Tokio in Japan © Getty Images .







2. Singapore © Getty Images .







3. Osaka in Japan © Getty Images .







4. Amsterdam in Nederland © Getty Images .







5. Sydney in Australie © Getty Images .







6. Toronto in Canada © Getty Images .







7. Washington D.C. in de Verenigde Staten © Getty Images .







8. Kopenhagen in Denemarken © Getty Images .







9. Seoul in Zuid-Korea © Getty Images .