In het dierenpark Planckendael gaan experts met een hoogtewerker aan de slag om alle ooievaarskuikens te ringen.

De grootste ooievaarskolonie van het land is dit jaar groter dan ooit: het dierenpark telt in totaal 77 nesten, 11 meer dan in 2019.

Met een hoogtewerker gaan de vogelverzorgers van Zoo Planckendael nabij Mechelen op 30 meter hoogte van nest tot nest. Het dierenpark verwacht na het nestenrecord ook een record in het aantal jongen: gemiddeld telt een ooievaarsnest twee à drie kuikens. De timing van het ringen is cruciaal. Als de jongen te groot zijn, vliegen ze al weg. Zijn ze te klein, dan past hun ring niet en kunnen ze hem verliezen. De kuikens blijven doodstil liggen tijdens het ringen, de volwassen dieren blijven op afstand.

Verzorger Jean Niesz zorgt al sinds de start van het ooievaarprogramma in 1986 voor de dieren. Hij voorziet de kuikens van een metalen ring in het kader van het nationaal ringprogramma van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, en een gekleurde ring van het dierenpark zelf. Op die laatste ring staat het jaar waarin het dier uit het ei komt en het hoeveelste kuiken van dat jaar het is.

'Binnen enkele weken zullen de jongen beginnen uitvliegen', zegt verzorger Pieter Dierckx. 'Soms moeten we dan te hulp schieten wanneer een dier in de problemen komt, of vastzit in een boom. Ongevallen gebeuren gelukkig niet al te vaak.'

